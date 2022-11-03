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宜蘭縣議員候選人魯秀傑涉擄人勒贖等案 檢今晚聲押

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣議員候選人魯秀傑涉嫌違反組織犯罪防制條例等案，檢警昨發動搜索，查扣各式毒品、槍彈、棍棒等，警方拘提魯等12人到案，檢方複訊後，魯等5人涉嫌恐嚇取財、擄人勒贖、傷害及組織犯罪等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，其餘7人分別交保或責付。

宜蘭地檢署指出，魯秀傑等12人為天道盟成員，魯今年初邀請被害人胡姓男子以2000萬元投資烏石港餐廳未成，就要求支付2000萬元做為礁溪某飯店修繕工程、買車費用，結果遭拒。魯和其他人不只言語恐嚇，還持棍棒、槍枝施壓胡男索取財物。

檢方表示，魯秀傑的手下黃男等5人，今年1月涉嫌要求被害人王姓男子以20萬元買下1輛中古車，王男表示沒錢，一行人就拿木棍與刀械毆打、言語恐嚇，更逼簽2張面額50萬元的本票，王男被迫向友人借錢2萬元交付。

檢方說，黃男等人仍把王男押到山區，強逼入狗籠繼續毆打，且手持開山刀威脅，所幸王男趁機用瑞士刀撬開鐵籠鎖頭逃離現場。

宜蘭地檢署表示，魯秀傑等人涉嫌違反組織犯罪防制條例等案，昨經檢察官黃明正指揮刑警局、宜蘭縣政府警察局發動搜索，查扣307包毒品咖啡包（毛重1331.71公克）、大麻葉27公克、FM2共58顆15.95公克、K他命54.6公克等毒品，2把非制式改造手槍、1把空氣長槍、3把短槍、1把模擬槍，以及67顆子彈、40顆啞彈、鐵籠、13支棍棒刀械等，並拘提12人到案。

檢方複訊後認為，魯秀傑、黃男、蔣男、董男、石男5人涉嫌持有改造手槍、毒品、恐嚇取財、擄人勒贖、傷害及組織犯罪等，犯罪嫌疑重大且有羈押必要，向法院聲請羈押；責付4人為黃男、吳男及2名游男；3人交保，游男2萬元、呂男3萬元、季男2萬元。

警方查扣各式槍枝、子彈等。記者林佳彣／翻攝
警方查扣各式槍枝、子彈等。記者林佳彣／翻攝
警方搜出各式毒品與槍枝等。記者林佳彣／翻攝
警方搜出各式毒品與槍枝等。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣議員候選人魯秀傑（白衣者）涉嫌恐嚇取財、擄人勒贖等案，檢複訊後向法院聲押。記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣議員候選人魯秀傑（白衣者）涉嫌恐嚇取財、擄人勒贖等案，檢複訊後向法院聲押。記者林佳彣／翻攝
警方搜索魯秀傑住居所等多處，起出2把非制式改造手槍、數把空氣長槍、短槍、模擬槍，以及子彈、鐵籠、棍棒刀械等。記者林佳彣／翻攝
警方搜索魯秀傑住居所等多處，起出2把非制式改造手槍、數把空氣長槍、短槍、模擬槍，以及子彈、鐵籠、棍棒刀械等。記者林佳彣／翻攝

毒品 恐嚇 宜蘭

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