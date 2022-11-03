因應科技犯罪加強科技偵查 警署將投入8億元經費

為因應日新月異的科技犯罪，刑事警察局積極規劃「2022-2024年精進警察科技偵查設備及人才培訓」及「2023-2026年邁向新框架厚植科技偵查能量」2大計畫，共投入8億4546萬元經費，以充實中央與地方警察機關科技裝備及人才培訓（專業科偵人才約800人）。

刑事局表示，根據統計2021年網路犯罪發生數1萬2195件，以「詐欺」占29.88%最多，「妨害名譽（信用）」占22.11%次之，「妨害電腦使用」占11.52%居第3，三者合占63.51%，加上近來假投資詐騙、駭客入侵及勒索軟體等犯罪事件不斷出現，新興資通訊網路技術已成為警方辦案重大瓶頸。

警政署今年開始盤點實務偵辦困境，並向行政院治安會報提出報告，行政院決定盤點科技偵查所需資源，整合各相關部會現有資源及不足處，以因應科技犯罪。

目前警政署除強化中央打擊高科技犯罪能量外，也積極推動各警察分局成立科偵小隊，透過2大計畫，補足地方警察犯罪情資分析、加密貨幣追查技術、密碼破解與數位鑑識工具，蒐集彙整科技偵查教材、規劃辦理教育訓練、輔導科技偵查人員考取國際資安證照，希望透過厚植全國科技偵防能量，讓整體案件破案率能有效提升3成以上，以因應未來犯罪趨勢與挑戰。