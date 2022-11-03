快訊

嘉義市長延到12/18投票有利民進黨？他吐心聲：不排除提國賠

上榜後首度受訪…面對記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

因應科技犯罪加強科技偵查 警署將投入8億元經費

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

為因應日新月異的科技犯罪，刑事警察局積極規劃「2022-2024年精進警察科技偵查設備及人才培訓」及「2023-2026年邁向新框架厚植科技偵查能量」2大計畫，共投入8億4546萬元經費，以充實中央與地方警察機關科技裝備及人才培訓（專業科偵人才約800人）。

刑事局表示，根據統計2021年網路犯罪發生數1萬2195件，以「詐欺」占29.88%最多，「妨害名譽（信用）」占22.11%次之，「妨害電腦使用」占11.52%居第3，三者合占63.51%，加上近來假投資詐騙、駭客入侵及勒索軟體等犯罪事件不斷出現，新興資通訊網路技術已成為警方辦案重大瓶頸。

警政署今年開始盤點實務偵辦困境，並向行政院治安會報提出報告，行政院決定盤點科技偵查所需資源，整合各相關部會現有資源及不足處，以因應科技犯罪。

目前警政署除強化中央打擊高科技犯罪能量外，也積極推動各警察分局成立科偵小隊，透過2大計畫，補足地方警察犯罪情資分析、加密貨幣追查技術、密碼破解與數位鑑識工具，蒐集彙整科技偵查教材、規劃辦理教育訓練、輔導科技偵查人員考取國際資安證照，希望透過厚植全國科技偵防能量，讓整體案件破案率能有效提升3成以上，以因應未來犯罪趨勢與挑戰。

警察 詐騙

延伸閱讀

三重警暴打民眾報告出爐 警政署：黃男沒主動說認錯人

國1汐止土石崩滑 蘇揆提醒注意沿線邊坡安全防護

警政署與關務署合作 一年破101件毒品郵包案、逮151人

陳時中座車闖紅燈 警車紀錄器被覆寫 警政署允檢討

相關新聞

租320坪高雄廠房、砸千萬製毒 5千萬成品才剛做出來就被抄

45歲易姓男子與黃姓、李姓男子合作，租下大寮320坪廠房，斥資千萬購買製毒原料與製造器具，製作K他命等毒品，高雄檢調接獲...

新店咖啡商命案主使者還在逃 法官裁定3殺人犯延押2月

新北市新店區何姓咖啡商去年遭行刑式狙殺，在逃幕後主謀許杜群唆使至尊盟尊合會會長張景欽、槍手黃泳群、共犯陳憲民犯案，張、黃...

影／製毒工廠藏台中大樓 電眼藏春聯後躲檢警仍被逮

台中市黃姓男子涉嫌藏身北屯區大樓內製毒，利用大樓門禁，躲避查緝，黃還大門春聯下藏監視器，掌握門外狀況，台中市刑大獲報後，...

新北樹林某商職學長不爽被高一學弟撂人打 帶人逆襲堵砍兩刀

新北市吳姓高一生，日前揪人打學長，昨天（2日）傍晚學長找來兩友，騎車在吳少住家附近繞尋，待他返家停車之際，分持辣椒水、西...

新聞眼／內鬼導司法大戲？菁英犯低級錯誤？毒品失而復得 調查局怎會如此離譜

調查局航基站二○一九年遺失六點五公斤安毒引發社會譁然，當年四名調查官被交保、全局使盡洪荒之力都沒找到的毒品，突然在案發三...

毒品神奇出現 「大內高手」想讓弊端浮出？

調查局航基站消失近三年的六點五公斤安毒，今年九月廿七日神奇出現在航基站庫房，消息傳出後引發基層議論。有人認為「太神奇了」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。