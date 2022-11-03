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租320坪高雄廠房、砸千萬製毒 5千萬成品才剛做出來就被抄

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

易姓男子等人在大寮工業區租下300坪廠房製毒，廠房宛如大型實驗室，被檢調一舉查獲。圖/讀者提供
易姓男子等人在大寮工業區租下300坪廠房製毒，廠房宛如大型實驗室，被檢調一舉查獲。圖/讀者提供
45歲易姓男子與黃姓、李姓男子合作，租下大寮320坪廠房，斥資千萬購買製毒原料與製造器具，製作K他命等毒品，高雄檢調接獲情資，今年5月31日發動搜索，當場在廠內查到正在製毒的易男等3人，查扣三、四級毒品31公斤、市值約5000萬元，3人不具化工背景，僅高中學歷卻擁有高端製毒技術，易男自稱是「自學」，因事證明確，高雄地檢署今依毒品危害防制條例，起訴易男等人。

檢調查出，易男與黃姓男子去年9月、10月起，先以化工材料行名義，進口蒸發器、反應爐等製毒設備，再由黃男謝姓胞弟名義，成立化學原料公司，兩人先以每月10萬元租金，租下大寮2間、合計320坪廠房，一間負責製毒，一間負責囤放製毒原料，總計投入近千萬元計畫製毒。

今年三月間，易男為了擴大製毒規模，佯稱要製作醫療用顯影劑，由鄭姓員工請陳姓男子負責從中國訂購30桶、未受管制的製毒原料「甲胺」，為了躲避查緝，這批原料還先運到台南，之後再經鄭男轉運至大寮製毒工廠，主要以甲胺做原料，分批純化後提煉Ｋ他命販售。

今年5月31日，高雄地檢署緝毒專組主任檢察官林俊傑，檢察官張貽琮、高永翰見時機成熟，指揮調查局南部機動站、保三總隊、高雄鼓山分局、新北市、彰化市等警方，發動多波搜索拘提，大批幹員進入大寮區製毒工廠時，當場緝獲正專心製毒的易男、黃男、李男等人。

據了解，由於毒品工廠規模相當大，設備齊全，每一項製毒器具易男等人都添購數部，宛如大型實驗室，當時檢警調從上午10點攻堅，直到隔日凌晨才結束行動，光清點扣押物就耗時14小時，動用7輛卡車才將扣押設備載回，另查獲三、四級毒品成品共31公斤，成品及半成品市價逾5千萬元。

據了解，負責製毒的易男等3人，都不具化工、藥學等背景，3人也僅高中學歷，卻掌握製毒設備操作及配方，檢警調偵訊時，易男坦承添購製毒設備與原料，至於製毒技巧則稱是「自學」而來。

檢方綜合相關事證及查扣手機等訊息內容，認定李男、黃男等人早已知道工廠是負責製作Ｋ他命，今偵結後起訴易男、李男、黃男及負責採購毒品原料的陳姓、鄭姓男子等５人。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

易姓男子等人在大寮工業區租下300坪廠房製毒，廠房宛如大型實驗室，被檢調一舉查獲。圖/讀者提供
易姓男子等人在大寮工業區租下300坪廠房製毒，廠房宛如大型實驗室，被檢調一舉查獲。圖/讀者提供
易姓男子等人在大寮工業區租下300坪廠房製毒，廠房宛如大型實驗室，被檢調一舉查獲。圖/讀者提供
易姓男子等人在大寮工業區租下300坪廠房製毒，廠房宛如大型實驗室，被檢調一舉查獲。圖/讀者提供
易姓男子等人在大寮工業區租下300坪廠房製毒，被檢調一舉查獲。圖/讀者提供
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易姓男子等人在大寮工業區租下300坪廠房製毒，被檢調一舉查獲。圖/讀者提供
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毒品 檢察官

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