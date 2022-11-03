新店咖啡商命案主使者還在逃 法官裁定3殺人犯延押2月

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影 新北市新店區何姓咖啡商去年遭行刑式狙殺，在逃幕後主謀許杜群唆使至尊盟尊合會會長張景欽、槍手黃泳群、共犯陳憲民犯案，張、黃、陳遭殺人罪起訴羈押至今；台北地院日前開庭，裁定3人自本月6日起延押2月。

裁定書指出，張景欽等3人涉嫌持有制式手槍及子彈，犯殺人罪嫌疑重大，且許杜群已潛逃出境，3人規避審判、執行的可能性高，如不羈押難以進行後續處理，3人有羈押的原因及必要，裁定均延押2月，除黃泳群外，張、陳禁止接見通信。

檢方起訴，通緝中的許杜群懷疑何姓咖啡商洩漏「華山會」的製毒資訊，找張景欽謀議買凶，陳憲民得知黃泳群欠賭債，找黃當槍手，共謀犯案，允諾事成後給黃600萬元安家費等。

2021年11月22日，黃泳群一早在何的住處埋伏，等何送小孩上學返家時，朝何連開4槍，何當場倒地身亡，黃當天逃亡大陸廈門，但在防疫旅館時為公安人員逮捕，去年12月8日由我方警方押解回台，循線追緝張景欽、陳憲民到案。