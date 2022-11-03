影／製毒工廠藏台中大樓 電眼藏春聯後躲檢警仍被逮

台中市黃姓男子涉嫌藏身北屯區大樓內製毒，利用大樓門禁，躲避查緝，黃還大門春聯下藏監視器，掌握門外狀況，台中市刑大獲報後，6月收網抓人，查扣安非他命、一粒眠等贓證物，市價約10萬餘元，台中地檢署今偵結，依毒品罪起訴。

台中市刑大偵六隊在今年5月間獲報，黃姓男子（36歲）涉嫌藏身在北屯區一棟大樓內，在租屋處經營毒品分裝廠，現場裝設抽風機等工具，購買第二、三毒品原物料打碎、攪拌後，以撲克牌為載具，逐一分裝入火箭、惡魔外觀咖啡包袋封緘，販售牟利。

偵六隊調查發現，黃男為躲避查緝，除藏匿於有管理室的社區大樓，讓警方難以蒐證外，還在大門上方春聯處，藏匿攝影機，掌握門外動靜。

偵六隊在接獲線報後展開跟監蒐證，今年6月29日，趁黃男仍在睡夢中時搜索，當時黃男見警上門，還不斷辯稱「沒有毒品」，但經警方搜索後，即在工作室內查獲安非他命、毒咖啡包、一粒眠粉末、果汁粉、咖啡原料、粉碎機、攪拌機、封口機、磅秤等贓證物，毒品市價約10萬餘元。