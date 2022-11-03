新北樹林某商職學長不爽被高一學弟撂人打 帶人逆襲堵砍兩刀

新北市吳姓高一生，日前揪人打學長，昨天（2日）傍晚學長找來兩友，騎車在吳少住家附近繞尋，待他返家停車之際，分持辣椒水、西瓜刀，朝著吳少噴灑、揮砍兩刀，造成吳少兩處刀傷，3嫌逞兇後騎車逃逸。警方循線逮捕3嫌，警詢後依殺人未遂、聚眾鬥毆、少年事件處理法移送法辦。

警詢後依殺人未遂、聚眾鬥毆、少年事件處理法移送3嫌。記者曾伯愷／翻攝

經調查，被害吳姓少年（16歲），與撂人逞兇的曾姓學長（16歲），同為新北市某商職學生。日前吳少與曾姓學長，協調各自友人糾紛，而互生嫌隙，彼此隔空嗆聲輸贏，吳姓少年索性揪人毆打曾姓學長。

曾姓學長掛不住顏面，誓言討回來，昨天（2日）傍晚下課後，曾姓學長找來（17歲），林（18歲）兩友，帶著一把開山刀、辣椒水，隨後無照分騎兩輛機車，來到吳少位於新莊住家附近繞尋堵人。

約莫傍晚5時15分左右，曾姓學長見吳少無照騎車返回住家樓下，待吳少正在停車之際，3人旋即衝前，曾姓學長先以辣椒水朝著吳少臉部噴灑，林男則持西瓜刀朝吳少身體揮砍，造成吳少右後背、右手臂各一處刀劃傷，3人見吳少濺血再騎車逃離現場。

警方獲報派員趕抵，協助吳少送醫急救，所幸經包紮後並無生命危險。昨晚曾姓學長自行到板橋新海所投案，另張、林兩名共犯，則陸續在板橋遭警逮捕，一併帶回偵辦，偵詢時曾姓學長坦承犯行，但辯稱是吳少動手在先，警詢後依殺人未遂、聚眾鬥毆、少年事件處理法移送法辦。

警方在新北市板橋區逮捕林姓男子（圖左）。記者曾伯愷／翻攝

警方循線在林男朋友住處逮人。記者曾伯愷／翻攝

曾姓學長載友騎車繞尋找人。記者曾伯愷／翻攝