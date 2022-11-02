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新北驚傳街頭砍人！他突遭開山刀猛砍 懷疑被胞弟陷害

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區今天早上發生街頭砍人案，王姓男子是工人，胞弟約他一起去看工地，沒想到在公車站牌等公車時，王的工地前同事黃姓男子突然現身，持開山刀就是一陣猛砍；黃砍人後，跳上友人機車逃逸。王警詢時稱，跟黃有金錢糾紛，但不解行蹤怎麼會被掌握，對方明顯預謀犯案，懷疑被胞弟跟犯嫌聯手陷害。

警方今天早上8點57分獲報，永和區中山路一段有砍人案，到場剩下傷者王男（44歲）一人，他背部有近10公分的刀傷，血濺一地，所幸沒有生命危險，緊急送醫救治。

王男警詢時稱，當時在等公車，胞弟相約一起去看工地，沒想到等到一半，突然遭到工地前同事黃男（36歲）尋仇，對方一陣嗆聲，接著持開山刀砍人，犯後逃逸無蹤。

王男進一步指出，跟黃男確實有金錢糾紛，但已經不一起工作了，完全沒頭緒「他怎麼知道我這個時候出現在這」，十分不解怎麼會當街被砍，懷疑是被「邀約看工地」的胞弟陷害；只是王男胞弟直言「我哪知」。

警方調閱監視器畫面，釐清犯嫌去向，並通知到案說明，黃男接通電話，表示會主動到案，於今天下午2點多至永和派出所說明案情。黃男警詢時坦承砍人，稱「不爽他在網路上嗆聲」才持刀犯案，警方查扣作案開山刀一把，依殺人未遂、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和區今天早上發生砍人案，黃姓男子（紅圈者）疑因金錢糾紛跟王姓男子起口角，持開山刀當街砍人，血濺一地。記者翁至成／翻攝
新北市永和區今天早上發生砍人案，黃姓男子（紅圈者）疑因金錢糾紛跟王姓男子起口角，持開山刀當街砍人，血濺一地。記者翁至成／翻攝

殺人

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