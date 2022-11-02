住所搜出5把槍、數十發子彈 宜蘭縣議員候選人遭捕

刑事局與宜蘭縣政府警察局刑警大隊今天下午持搜索票，前往無黨籍宜蘭縣議員候選人魯秀傑多個住居所搜索，起出各2把改造手槍、3把玩具槍及幾十發子彈，還有數十包咖啡包，將魯等12人帶回偵訊。

無黨籍宜蘭縣議員候選人魯秀傑。記者林佳彣／攝影

據了解，魯秀傑疑為天道盟成員，有前科，被列為治平對象，此次涉及組織、槍砲、毒品、恐嚇取財等罪嫌，疑似為全案主嫌。刑事局偵辦並報請宜蘭地檢署，今天與宜蘭縣政府警察局刑大發動搜索，在魯秀傑多個住居所起出槍彈、毒品，現場一個狗籠是否為作案之用待調查。

魯秀傑參選宜蘭市選區議員，10月28日響應民間團體發起「向天發誓愛宜蘭，行動承諾反賄選」活動，親自向東嶽大帝、宜蘭市民發誓，承諾絕不賄選、買票，違者願受神明、司法的嚴懲與制裁，且終身不再參選。如今魯被帶回偵訊，對當地選情恐造成衝擊。