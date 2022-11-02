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高雄男借進口車撞傷兩路人 遭開15槍圍捕...他竟撞警車突圍
高雄25歲陳姓男子開著借來的進口轎車，和人發生行車糾紛，他沒下車處理就跑走，結果對方在陳男後方追逐，陳男失控撞傷兩名路人後逃逸，警方循線追緝陳男，陳卻拒捕開車衝撞員警，被員警連開15槍後，陳和車上3名友人汽車逃逸，車上還被搜出毒品，檢方琛節，今依公共危險罪起訴陳男，毒品部分另案偵辦中。
檢方調查，陳男和李姓男子借來進口轎車，今年2月19日上午10點多，陳男開車行經苓雅區三多四路與中華四路口時，與孫姓、許姓汽車駕駛發生行車糾紛，結果陳卻不下車處理，直接逃逸，孫男開車在後方追逐。
不熟悉汽車操控的陳男，為了擺脫兩人，在路上高速奔馳，最後在一心二路與復興三路口疑因車速過快，車輛失控撞傷2名路人，但警方到場後，陳已經駕車逃逸。
員警根據監視器追捕，21日掌握陳男行蹤，動員警力前往追緝，陳男當時車上載著顏男等3名友人，陳男發現員警接近，竟然拒捕並開車衝撞警車，逃致死巷後又衝撞偵防車突圍，員警連開15槍制止，仍讓陳趁隙逃逸。
後來顏男首先投案，警方在車上找到安非他命29公克及K他命10公克，認為應是擔心車上藏毒被警方發現，才會開車拒捕，陳男到案後坦承失控撞傷路人，但否認車上毒品是他所有，檢方偵結後依公共危險罪將他起訴，至於顏男等人所涉毒品案件，則另案偵辦中。
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