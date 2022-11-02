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獨／不見的6.5公斤安毒！三年後「完璧歸趙」在庫房 調查局長要求徹查

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

喧騰一時的調查局航基站前組長徐宿良盜賣毒品案，當初消失的6.5公斤安毒，調查局案發近3年來用盡全力尋找，始終下落不明，但這包價值千萬的毒品，最近「完璧歸趙」，突然出現在航基站地下室餐廳後方的庫房，讓調查局高層相當震驚。

經送交鑑識科學處化驗鑑定後，高度確信就是當初遺失的安毒，至於這包毒品是「內鬼」偷偷放回？抑或是當初搜索時有遺漏？北機站已約談相關當初的承辦人與主管釐清，全案有諸多疑點待查，目前由桃園地檢署調查中。

二○一九年十一月間，航基發生6.5公斤安非他命遺失案，桃園地檢署擴大追查，循線查出徐宿良長達9年、盜賣盜賣3萬顆一粒眠、524公斤Ｋ他命，不法所得3億6000多萬元，徐宿良在偵審期間，對盜賣K他命、搖頭丸全都認罪，但始終否認有暗槓6.5公斤安毒，也讓調查局懷疑另有內鬼未現身。

據了解，航基站人員約在3周前，在該站地下室庫房整理毒品贓證物時，突然發現有包白色毒品放在裡面，仔細走近一看，懷疑是那包遺失近3年的6.5公斤安毒，立即通報局長王俊力知悉。

王俊力除要求將毒品送交第六處化驗外，也下令清查有無人為因素所造成，但航基站調閱監視器，未發現有可疑人進出地下室庫房，暫時無法確認毒品出現的原因。

據指出，徐宿良案爆發前，調查局高層曾經收到一封匿名檢舉信，內容指北部地區有司法機關人員盜賣毒品，但未說明是何人所為，調查局當時僅有線索，但因證據不足，無法深入追查。

這次6.5公斤安毒失而復得，調查局基層議論，徐宿良惡行在當年早就有風聲，研判可能是有人要引蛇出洞，因此故意將6.5公斤安毒藏起來，藉此讓高層介入調查，才能讓徐宿良監守自盜犯行曝光，如今鋒頭已過，在神不知鬼不覺的情況下，又悄悄把毒品放回去，換句話說，這包毒品根本從來沒離開過航基站。

徐宿良與酒吧老闆張益祥盜賣國家查扣毒品，案發後歷經6次延押，10月24日獲桃園地方法院裁定100萬元交保，除要配戴電子腳鐐監控，並採取最新的視訊報到方式，監控期間均為八個月。桃園地檢署提抗告，認為2人交保不利案件後續審理，指桃院裁定不符比例原則，但遭台灣高等法院駁回確定。

徐宿良與黑道掛勾盜賣毒品，不法獲利高達3億6千萬，調查局先前對12名航基站歷任主管記過、調職並移送監察院，最後又追加連坐懲處23人，有9人是處長級，創下調查局史上懲處最多紀錄。

前調查官徐宿良（右）盜賣毒品震驚全國。圖／擷取自臉書
前調查官徐宿良（右）盜賣毒品震驚全國。圖／擷取自臉書
徐宿良長期與販毒集團掛鉤，調包鉅量扣案毒品，曾讓調查局前局長呂文忠（中）率領一級主管向全體國人鞠躬致歉。圖／報系資料照片
徐宿良長期與販毒集團掛鉤，調包鉅量扣案毒品，曾讓調查局前局長呂文忠（中）率領一級主管向全體國人鞠躬致歉。圖／報系資料照片

毒品

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