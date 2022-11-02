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台南藥腳命案 檢方複訊 謝姓共犯3萬元交保

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子涉販毒被判16年，疑不滿藥腳吳姓男子偵審時供出他，上月29日涉與謝、杜兩男將吳載往防風林開槍射殺；吳曝屍一天，手腳遭狗啃，被民眾發現報案，林等3人昨天陸續到案，林遭檢方聲押獲准、謝3萬元交保，今天上午杜經移送檢方複訊後，3萬元交保。

檢警調查，56歲林姓男子3年前販賣海洛因毒品給41歲吳男，吳事後咬出他賣毒；林疑懷恨在心，上月29日夥同49歲謝姓、56歲杜姓男子，在台南市安南區觀海橋附近將吳押上車，載到北汕尾路防風林談判，衝突間林男開槍將吳射殺。

吳的屍體被丟在防風林內，30日上午10時許，有養蚵民眾行經，發現一群野狗正在啃咬屍體，嚇得向當地警三分局顯宮派出所報案；警方趕到，死者手指指紋都被狗咬掉，身分一時難辨，再擴大搜查，在約100公尺外的廢棄蚵殼堆裡找到1個黑色提包，內有2把改造手槍和48發子彈。

正當警方蒐證調查時，30日下午3時許，林男到警三分局投案，供出他槍殺吳男過程，並表示謝和杜在旁未動手。警方隨即找到謝男，謝說林突然開槍，他嚇得半死。昨晚再拘提杜男，杜聲稱只負責開車載人，謝、杜2人都說沒有動手。

警方說，此案共3名涉案人，依涉槍砲、殺人及遺棄屍體等罪嫌偵辦，昨天林姓主嫌收押，謝共犯3萬交保；杜今天移送南檢複訊，3萬交保。

警方說，此案共3名涉案人，依涉槍砲、殺人及遺棄屍體等罪嫌偵辦，昨天林姓主嫌收押，謝共犯3萬交保；杜今天移送南檢複訊，3萬交保。圖／記者翻拍照
警方說，此案共3名涉案人，依涉槍砲、殺人及遺棄屍體等罪嫌偵辦，昨天林姓主嫌收押，謝共犯3萬交保；杜今天移送南檢複訊，3萬交保。圖／記者翻拍照

棄屍 販毒

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