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持假美金兌換被識破 警溯源逮8旬老翁

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名薛姓男子，今年9月拿著2萬元假美金到銀行要兌換新台幣，銀行發現是假鈔後報警；轄區警方中正一分局追查，發現薛男是受友人李姓男子所託，李則是受到俞姓男子請託；俞辯稱，是去年在捷運站，有人上前搭訕兜售。警詢後將3人依偽造貨幣罪送辦，假鈔送刑事局鑑定。

警方表示，54歲的薛男今年9月26日，拿著2萬元美金到中正區某間銀行要兌換新台幣，但這批美鈔做工粗糙，經過行員驗鈔機、外幣辨識人員，確認是偽鈔後，行員立即通報警方到場處理。

中正一分局介壽路派出所獲報趕到現場，將薛男帶回派出所瞭解案情，薛透露是應友人李男（55歲）請託，要到銀行兌換，警方再找來李，李又說出是因住在桃園龍潭的友人俞男（86歲），因年事高行動不便，他才應承處理。

最後，警方在上月15日找到俞男，俞辯稱是去年在捷運雙連站認識到一名張姓男子，對方聲稱手上有一批第二次世界大戰留下的舊美鈔，且這批美鈔經財政部、金管會、國安局、中央銀行等政府單位認證是真鈔，在美金正夯下，他認為是投資好機會，才答應以110萬元台幣購買，不過只先拿到200張面額百元的美鈔。

警方將薛男、李男、俞男3人依偽造貨幣罪嫌法辦，其中只有薛以現行犯移送，被檢察官諭令限制住居，李、俞通知到案函送。警方另將這批美鈔送刑事局文書鑑定股做鑑定，等待鑑定結果。

薛男拿著假美金到銀行兌換新台幣，被識破是偽鈔。記者邱奕能／翻攝
薛男拿著假美金到銀行兌換新台幣，被識破是偽鈔。記者邱奕能／翻攝
薛男拿著假美金到銀行兌換新台幣，被識破是偽鈔。記者邱奕能／翻攝
薛男拿著假美金到銀行兌換新台幣，被識破是偽鈔。記者邱奕能／翻攝

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