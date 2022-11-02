男子駕車失神撞壞台電變電箱釀停電 警趕至處理還查獲毒品

陳姓男子今晨疑精神不濟，開車經過台南市永康區時失控撞上路旁台電變電箱，除發生爆炸聲響驚還造成停電，警趕至處理，意外查獲車內有毒品及吸食器，警詢後被依毒品危害防制條例送辦。

事故發生在今凌晨3點許，家住高雄湖內區有毒品前科的39歲陳男開車由東往西經過永康區大灣路時，疑精神不濟，人車衝入路旁台電變壓器及變壓器水泥基礎台。

結果，經激烈撞擊台電變電箱凹陷發出爆炸聲響，周遭住戶也停電，大灣派出所與永康交通分隊警員趕至，發現陳男臉部、右膝有擦挫傷，意識清楚，排除酒駕。

警方也發現陳男肇事轎車內有安非他命吸食器與4包三級毒品一粒眠（經毒品初步檢驗呈三級毒品陽性反應），共計35顆（總重6.3公克），警方當場逮捕陳男並查扣相關違法物品，全案依毒品罪嫌送辦。肇事停電部分，警同步通知台電人員4點趕來搶修，已於清晨5點復電。