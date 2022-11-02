移工耍小聰明在超跑模型車內藏毒 開車上路仍遭識破

39歲越南籍范姓男移工日前開車行經大寮區光明路遭警攔檢；員警發現，該車並非他所有，范男聲稱是向朋友借來的，隨後被發現車內藏有毒品吸食器，進一步檢查還發現車內擺放的超跑模型車內，藏有4包毒品；也無法清楚交代來源，警詢後，將他依違反毒品危害防制條例移送。

林園警分局忠義派出所員警10月29日深夜11時39分許，在大寮區光明路一段執行路檢時，攔查到范男，因駕駛他人車輛，形跡可疑，便要求進一步檢查車內物品。

員警先是在駕駛座旁縫隙發現一組尚未使用過的吸食器，進一步查看，發現儀錶板上擺設的5輛超跑模型車中，竟然有2輛藏有4包毛重2.6公克的毒品安非他命；為了掩人耳目，其中一包還塞在模型車後車廂內。

據了解，范男已來台工作7年，並非失聯移工，遭逮時聲稱，駕駛的車輛是向朋友借來的，至於吸食器及毒品，他坦承有吸食，但對來源則支吾其辭，無法清楚交代來源，警詢後，將人依違反毒品危害防制條例移送。