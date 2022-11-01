男藥頭涉嫌殺死藥腳 台南地法院法官裁定羈押

林姓男藥頭涉嫌殺害吳姓男藥腳，雖然犯案後主動投案，且坦承犯行，但林殺人後，有因畏罪而遺棄屍體，犯後離開現場等行為，台南地檢署檢察官以林所涉重罪，有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押，法官今天深夜近11點認為有理由裁准羈押。

法官裁准羈押理由說，林對於檢方聲請書所載殺人、遺棄屍體、持有槍彈等犯嫌，都坦承不諱，且有證人證詞及相關證物可資佐證，足認林的自白與事實相符，林涉犯殺人、遺棄屍體、持有槍彈等犯嫌重大。