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男藥頭涉嫌殺死藥腳 台南地法院法官裁定羈押

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

林姓男藥頭涉嫌殺害吳姓男藥腳，雖然犯案後主動投案，且坦承犯行，但林殺人後，有因畏罪而遺棄屍體，犯後離開現場等行為，台南地檢署檢察官以林所涉重罪，有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押，法官今天深夜近11點認為有理由裁准羈押。

法官裁准羈押理由說，林對於檢方聲請書所載殺人、遺棄屍體、持有槍彈等犯嫌，都坦承不諱，且有證人證詞及相關證物可資佐證，足認林的自白與事實相符，林涉犯殺人、遺棄屍體、持有槍彈等犯嫌重大。

法官並以林涉殺人罪嫌部分，是死刑、無期徒刑、十年以上有期徒刑重罪，林雖係主動投案，坦承犯嫌，但他殺人後，有因畏罪而遺棄屍體及犯後離開現場行為，再隨偵審程序進行及面臨將來刑案執行，與人類趨吉避凶之天性，難保林未來不再生畏罪逃亡可能性。檢察官以林涉係重罪，有逃亡之虞，聲請羈押部分為有理由，應予准許。

林姓男藥頭（左一）涉嫌吳姓藥腳命案，台南地方法院裁定羈押。記者黃宣翰／翻攝
林姓男藥頭（左一）涉嫌吳姓藥腳命案，台南地方法院裁定羈押。記者黃宣翰／翻攝

殺人 棄屍

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