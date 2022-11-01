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台南檢警複驗藥腳遺體 右胸傷口疑似槍傷
台南地檢署偵辦吳姓男等藥腳命案，因涉案林嫌等三人都到案，檢察官複驗結果，發現吳姓死者右胸傷口疑似是槍傷，研判是致命傷口。
林姓主嫌投案後供稱他向吳開槍，南檢檢察官複訊後認所犯為重罪、有勾串共犯及逃亡虞慮，向法院聲請羈押，另謝姓男同夥3萬元交保。開車杜姓男子仍在警分局詢問中。
死者吳的父親表示，吳男幾乎沒和家裡聯繫，他完全不清楚在外面的狀況，兒子上個月才出獄，他還帶他去買衣服，接到警方的電話，一開始還以為是輕生，後來才知道因為毒品糾紛，凶嫌認為他兒子當「抓耙仔」，因而痛下殺手。
【中央社／台南1日電】
高雄吳姓男子昨天被發現陳屍在台南市安南區防風林中，遺體疑遭野狗啃食，附近也發現丟棄改造槍彈，涉案的台南林姓男子、謝姓男子到案後移送，南檢今晚聲押林男，謝男交保。
41歲吳男昨天被發現陳屍在台南市安南區防風林中，遺體疑遭野狗啃食，附近也發現丟棄改造槍彈，台南56歲林姓男子、49歲謝姓男子陸續投案，另名共犯56歲杜姓男子，今天下午遭拘提到案。
警方初步調查，林男是毒販，吳男是藥腳，吳男2年前在台南被逮後，向警方供出林男，造成林男遭判刑16年，令林男相當不滿。
林男夥同謝男和杜男29日下午相約吳男在林男汽車上談判，卻一言不合起口角，林男向吳男開槍致死後棄屍，且將2把改造手槍及40發子彈裝在黑色手提包中，丟置於距離死者遺體100公尺處的廢棄蚵殼堆中。
台南地檢署相驗，從外觀上來看，吳男左腳、右手及左手前半段僅剩骨頭，複驗後發現右胸有一處穿刺傷。
警方訊後，今天下午先將林男、謝男依殺人、槍砲等罪嫌移送台南地檢署，南檢晚間聲押林男，謝男以新台幣3萬元交保。
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