台南檢警追查藥腳命案 涉開車杜姓男子拘提到案主嫌聲押

台南檢警追查吳姓男藥腳命案，今天傍晚由警方持拘票，在安平區逮捕涉嫌開車的杜姓男子到案。據了解，杜供稱他負責開車載林、謝及吳3人，他沒有動手殺吳。林姓主嫌經警方移送南檢後，檢察官認為他涉案情節重大，向法院聲請羈押。謝經檢察官偵訊後3萬元交保候傳。

林姓藥腳（56歲）不滿41歲吳姓男藥腳，約在2年前供出他販毒，林被判有期徒刑16年。林和謝姓男子（49歲）同夥和杜姓男子（56歲），今年10月30日把吳載到台南市安南區北汕尾一路防風林，雙方一言不合，林涉嫌開槍殺害吳後，棄屍在防風林內。

警方在防風林蚵殼堆找到改造手槍和子彈，林和謝10月31日到案，詢問後依殺人及槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。負責開車的杜今天傍晚由警方在安平拘提到案。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885