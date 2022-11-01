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介入土地開發、亮槍打傷酒客 刑事局拘提美鷹會分子到案

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

天道盟美鷹會分子鄧姓男子涉嫌在新北市介入土地開發工程，向酒吧收保護費，還亮槍打傷酒客。刑事局拘提鄧等7人依組織犯罪防制條例等罪嫌移送，檢方聲押禁見鄧獲准，其他人各以1萬元交保、限制住居或請回。

警方調查，30歲鄧姓男子經營工程行，多在新北中和區活動，去年7月看上泰山、新莊區塭仔圳重劃區工程，率10餘名小弟到一處工地找負責人，要求提供工程，又開口要10萬元，負責人未交付。

鄧等人向中和一間酒吧索取保護費，半年來每月收2、3萬元，今年4月在店內消費時不滿一名男酒客敬酒兩次，徒手毆打對方致擦挫傷，還亮槍恐嚇

刑事局偵一大隊第一隊蒐證，上月26日搜索、拘提鄧等7人，鄧部分坦承。警方查扣球棒、手機，詢後將7人依組織、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪移送。

天道盟美鷹會分子鄧姓男子涉嫌在新北市介入土地開發工程，向酒吧收保護費，還亮槍毆打酒客，刑事局拘提鄧等7人移送。記者李奕昕／翻攝
天道盟美鷹會分子鄧姓男子涉嫌在新北市介入土地開發工程，向酒吧收保護費，還亮槍毆打酒客，刑事局拘提鄧等7人移送。記者李奕昕／翻攝
天道盟美鷹會分子鄧姓男子涉嫌在新北市介入土地開發工程，向酒吧收保護費，還亮槍毆打酒客，刑事局查扣球棒及手機。記者李奕昕／攝影
天道盟美鷹會分子鄧姓男子涉嫌在新北市介入土地開發工程，向酒吧收保護費，還亮槍毆打酒客，刑事局查扣球棒及手機。記者李奕昕／攝影

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