介入土地開發、亮槍打傷酒客 刑事局拘提美鷹會分子到案

天道盟美鷹會分子鄧姓男子涉嫌在新北市介入土地開發工程，向酒吧收保護費，還亮槍打傷酒客。刑事局拘提鄧等7人依組織犯罪防制條例等罪嫌移送，檢方聲押禁見鄧獲准，其他人各以1萬元交保、限制住居或請回。

警方調查，30歲鄧姓男子經營工程行，多在新北中和區活動，去年7月看上泰山、新莊區塭仔圳重劃區工程，率10餘名小弟到一處工地找負責人，要求提供工程，又開口要10萬元，負責人未交付。

鄧等人向中和一間酒吧索取保護費，半年來每月收2、3萬元，今年4月在店內消費時不滿一名男酒客敬酒兩次，徒手毆打對方致擦挫傷，還亮槍恐嚇。