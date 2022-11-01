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台南藥腳命案 檢警相驗後將擇期解剖查明真正死因

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南檢警追查安南區北汕尾ㄧ路防風林內，吳姓藥腳命案，今天在台南市立殯儀館相驗，吳左腳、右手及左手前半段僅剩骨頭。台南地檢署說，檢察官將擇期再解剖，釐清死者真正死因。

養殖蚵民昨天上午10點多在安南區防風林內，發現倒臥的是吳姓男子（40歲）。林姓男子（56歲）昨天下午3點到警分局投案。

台南地檢署說，檢察官今天相驗後，為釐清吳姓男子死亡原因和死亡方式，以及在現場附近所查扣的手槍、子彈是否與本案有關，將擇日進行復驗，並積極偵訊相關涉案人。

據了解，林姓男藥頭疑因不滿吳姓男藥腳曾供出他涉嫌販毒，先在安南觀海橋上將吳載到台南市安南區北汕尾一路防風林內，林供稱他開槍打死吳後，將槍枝丟在防風林內蚵殼堆後，向警方投案，林被警方依殺人及槍砲罪嫌法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

林姓男藥頭涉嫌吳姓藥腳命案，昨天向警方投案。記者黃宣翰／翻攝
林姓男藥頭涉嫌吳姓藥腳命案，昨天向警方投案。記者黃宣翰／翻攝

台南 檢察官 命案

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