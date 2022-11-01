嘉縣梅山鄉某村長參選人涉現金賄選遭傳喚 1票達4000元

嘉義縣梅山鄉某村長參選人涉嫌透過丈夫等人以現金賄選，尋求支持對象包括縣議員及鄉代，1票最多至新台幣4000元，嘉檢今天傳喚參選人及選民說明，截至下午1時仍偵訊中。

檢調表示，日前接獲檢舉，指梅山鄉某村長參選人透過丈夫及親友擔任樁腳，涉嫌以現金賄選，因尋求支持的對象包括縣議員、鄉民代表，賄選金額1票自2000元至4000元不等，希望能獲得選民投票支持。

經調查局嘉義縣調查站、竹崎分局連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮調查官、警方執行搜索，並傳喚女村長參選人與其丈夫、樁腳，以及多名選民到案說明，已有部分選民坦承有收到賄款；截至下午1時，參選人等人還在嘉義縣調查站、竹崎分局偵訊中。

另外，嘉義縣民雄鄉今天也進行查察賄選，某鄉民代表參選人透過樁腳涉嫌以1票500元向選民買票，警方執行搜索及傳喚樁腳、選民到案說明，已有部分選民坦承有收到賄款，截至下午1時，樁腳等人還在民雄分局偵訊中。