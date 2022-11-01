台南藥腳命案 涉案藥頭販售海洛因被判刑16年
台南市安南區吳姓男藥腳命案，涉案林姓男藥頭曾於2019年因販售第一級毒品海洛因案，被台南地院判處有期徒刑16年，案經上訴最高法院今年9月間被駁回，林尚未到案執行，2天前林涉嫌殺死吳後棄屍防風林投案。
判決說，56歲林姓男藥頭被控於2019年起，在台南市安南區府安路5段北安橋下，以每包1千元的代價，販售毒品海洛因給吳姓男子等人。但林否認有販賣第一級毒品，供稱他和吳等人合資去向上游購買毒品，並不是販賣。
但法官根據吳等人證詞，及警方蒐證監控日誌、認為吳等人在北安橋下，自林取得海洛因，並交付相應價金等情，認為林供詞是辯解之詞，不採信他的供詞，2019年10月判處有期徒刑16年。林不服多次提起上訴，今年9月28日經最高法院駁回，仍判處有期徒刑16年。
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