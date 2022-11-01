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台南藥腳命案…行凶車內採到血跡 1共犯到案
台南市安南區北汕尾路吳姓男藥腳命案，林姓藥頭涉嫌在白色轎車殺死吳後，疑擦拭車內血跡後再棄屍防風林內，警方拖回白車後採到可疑血跡，案發後和林嫌同車謝姓男子已到案，警方仍在追查另一共犯。
台南市警三分局顯宮派出所昨天10點40分接獲民眾報案，位於安南區北汕尾一路防風林內，有民眾倒臥在地上，有群狗在啃咬屍體，警方到場後，查出死者為吳姓男子（41）歲。吳家屬說，吳生前因涉毒，平日居無定所，也不清楚他的交友情形。警方在追查凶嫌時，林姓男子昨天下午向警分局投案。
據了解，林供稱因2017年曾因販賣毒品海洛因被吳供出，前天和謝姓男子及另一人約吳在防風林內白車內談判，他和吳一言不合才開槍打死吳，謝和另一人未動手。
警方懷疑林的說法避重就輕，持續追查在逃共犯釐清案情，今天上午報請台南地檢署相驗，查明吳姓死者真正死因。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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