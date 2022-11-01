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疑不滿被供出販毒…藥頭開槍打死藥腳棄屍 槍丟蚵殼堆後投案
林姓男藥頭疑因不滿吳姓男藥腳曾供出他涉嫌販毒，昨天約吳到台南市安南區北汕尾一路防風林內，涉嫌將吳開槍打死後，將槍枝丟在防風林內蚵殼堆後，向警方投案，林被警方依殺人及槍砲罪嫌留置調查中。
「有男子倒臥在防風林內，有明顯外傷。」台南市警三分局顯宮派出所昨天10點40分接獲民眾報案，稱安南區北汕尾一路防風林內，疑有民眾倒臥在地上，請警方查看處理。
警方經到場發現，男子在防風林內明顯死亡，身上有明顯外傷，員警除封鎖現場外，加強擴大搜查周邊可疑人事物，在100公尺外廢棄蚵殼堆，發現黑色手提包，內有改造手槍及改造子彈數發。
案發後市警三分局長歐祖明立即成立專案小組，召開專案會議，調閱相關跡證分析查訪，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。涉案林姓男子（年約50歲）自知難逃法網，昨天下午3點多自行至分局說明發生過程。
據了解，林供稱，他是藥頭，曾賣毒品給死者為吳姓男子(41歲)，約2年前吳向警方供出他販毒，今年10月下午與吳約在防風林內他白色轎車上談判，過程中在車內發生口角開槍打中吳，並棄屍於防風林內。林事後將車子開到家人住處後，再自行向警方投案。
至於吳真正死因，待今天檢警相驗結果才能查明，針對林男陳述內容，警方將詳細查證，並擴大通知相關對象說明，積極偵辦中。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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