靈骨塔位仲介高價轉賣騙局 假買家帶玩具鈔「秀財力」

邱姓男子涉嫌販賣靈骨塔位等殯葬產品，宣稱高價媒介交易卻未協助轉賣，還出動假買家帶玩具鈔取信，近兩年來向約50人騙走數千萬元。刑事局拘提邱等15人依詐欺罪、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押邱等4人獲准，命其他人1至10萬元交保。

警方調查，32歲邱姓男子去年1月在新竹縣成立財興圓開發公司、福樂天事業公司，由楊姓妻子管帳，他指揮業務員致電持有靈骨塔位民眾，稱可高價轉賣，但為符合買家需求，要加購塔位、骨灰罈、功德牌位、燭台等。

業務員為取信被害人，相約見面，56歲穆姓男子假扮買家赴會，打開裝有大批玩具鈔的手提包「秀財力」，鈔票捆成數疊，上、下各1張真鈔夾住玩具鈔，再用保鮮膜包裹。

被害人匯款至公司帳戶，發現遲未交易，去年有人向桃園地檢署提告，刑事局偵二大隊第三隊追查，上月15日搜索兩間公司及犯嫌住處，拘提邱等11人，本月5日再拘4人。邱否認詐欺，稱正常做生意，買家因故不願交易，但有犯嫌坦認行騙。

警方查出，兩間公司未申請殯葬業許可，偽造塔位權狀給被害人，有6人共被騙6百萬元報案，依查扣客戶資料估算約50人被害。