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影／夾娃娃店買毒品 見警慌隨手塞進機台縫 未料全都錄

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區某夾娃娃店內昨晚有人交易毒品，剛好保安大隊員警巡邏經過，發現2名男子鬼鬼祟祟，立即入內盤查並在機台夾縫搜出1小包安非他命，警方隨後調閱監視器，沒想到店內裝了許多鏡頭，不同角度把交易過程拍得清清楚楚，讓嫌犯百口莫辯只好坦承。

新北保大第二中隊員警昨晚10時許，開車巡邏途經三重區集成路，看見2名男子在夾娃娃店內鬼鬼祟祟，其中59歲許姓男子發現警車路過，迅速丟棄手中物品，故作鎮靜若無其事，反而更令員警起疑，立即停車入店盤查，在娃娃機夾縫找到1小包安非他命（重2.16公克）。

經調閱店內監視器，畫面拍到44歲賴姓男子以3800元代價出售毒品，不料許男才剛拿到手，就看見店外有警車經過，一時心虛馬上將毒品塞進娃娃機台夾縫。所幸員警眼尖心細沒有錯過任何細節，2人被帶回調查坦承犯案，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

警方將交易毒品的許男（前）、賴男（後）移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方將交易毒品的許男（前）、賴男（後）移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方查扣2人交易的安非他命。記者林昭彰／翻攝
警方查扣2人交易的安非他命。記者林昭彰／翻攝
夾娃娃店內監視器清楚拍到2人交易毒品。記者林昭彰／翻攝
夾娃娃店內監視器清楚拍到2人交易毒品。記者林昭彰／翻攝
另1支監視器不同角度，拍到許姓男子將毒品塞進娃娃機台夾縫。記者林昭彰／翻攝
另1支監視器不同角度，拍到許姓男子將毒品塞進娃娃機台夾縫。記者林昭彰／翻攝

毒品 監視器

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