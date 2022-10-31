影／夾娃娃店買毒品 見警慌隨手塞進機台縫 未料全都錄

新北市三重區某夾娃娃店內昨晚有人交易毒品，剛好保安大隊員警巡邏經過，發現2名男子鬼鬼祟祟，立即入內盤查並在機台夾縫搜出1小包安非他命，警方隨後調閱監視器，沒想到店內裝了許多鏡頭，不同角度把交易過程拍得清清楚楚，讓嫌犯百口莫辯只好坦承。

新北保大第二中隊員警昨晚10時許，開車巡邏途經三重區集成路，看見2名男子在夾娃娃店內鬼鬼祟祟，其中59歲許姓男子發現警車路過，迅速丟棄手中物品，故作鎮靜若無其事，反而更令員警起疑，立即停車入店盤查，在娃娃機夾縫找到1小包安非他命（重2.16公克）。