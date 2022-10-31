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「和派出所很有緣」酒駕婦被攔吐真言：我兒也被你們抓

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市劉姓婦人凌晨騎機車行經鳳山區南榮路，沿路搖晃，被巡邏警網發現，懷疑酒駕攔查；劉坦承喝酒，當下醉語說「我兒子也被你們抓，一家和派出所很有緣」，警方半信半疑，一查發現她的兒子3月因涉毒品案被逮，劉所言非假，一家都和警方有淵源。

鳳山警分局五甲派出所警員吳歡、葉少廷前天凌晨2時許，巡邏行經南榮路時，見前方騎機車的62歲劉姓婦人，沿路搖搖晃晃，懷疑她酒駕，於是趨前攔人。

警方盤查劉婦身分時，聞到她渾身散發酒氣，對劉婦說「酒味很重哦」，劉坦承自己喝了2瓶啤酒，警方當場對她施以酒測，要求劉對酒測器「慢慢吹，氣有出來就好」，結果呼氣酒測值達每公升0.71毫克。

警方將劉婦帶回派出所查辦，劉醉言醉語地對警方說，「我兒子也被你們派出所抓過耶，一家人和你們派出所很有淵源」。

警方原以為劉婦說醉話，但後來一查，果真發現劉的兒子今年3月因涉及毒品案件，被派出所員警抓過，令警方啼笑皆非，警詢後依公共危險罪嫌將劉送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鳳山警分局警方盤查騎機車的劉婦，聞到她渾身散發酒氣，當場對她施以酒測，結果呼氣酒測值達每公升0.71毫克，超標被移送法辦。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方盤查騎機車的劉婦，聞到她渾身散發酒氣，當場對她施以酒測，結果呼氣酒測值達每公升0.71毫克，超標被移送法辦。記者石秀華／翻攝
高市劉姓婦人騎機車搖搖晃晃，被鳳山警分局警方發現，懷疑她酒駕攔查，結果酒測超標。記者石秀華／翻攝
高市劉姓婦人騎機車搖搖晃晃，被鳳山警分局警方發現，懷疑她酒駕攔查，結果酒測超標。記者石秀華／翻攝

兒子 酒駕 酒測

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