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起出槍毒！台中開車撞傷雲林警逃逸 通緝犯北港落網

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾分局警網本月23日遠赴台中市清水區查緝槍砲通緝的郭姓男子，不料遭郭嫌開車衝撞，致使偵查隊小隊長廖和全受傷住院，雲林警方專案全力追緝，本月29日在北港鎮一家建設公司的工地查獲郭嫌，郭嫌來不及反抗就被武警制伏。

警方今天押解郭嫌赴台中起出衝撞警員的車輛，全案宣告偵破，郭嫌被依妨害公務、傷害等罪嫌，解送原通緝單位雲林地檢署進一步偵辦。

虎尾警分局偵查隊10月23日赴台中緝捕毒品和槍砲通緝的郭嫌，沒想到郭嫌拒捕，還開車加速衝撞捕的警員，致偵查小隊長廖全和受傷住院，目前仍在醫院療養，傷勢已漸康復。

案發後雲林警方深表重視，縣警局長李謀旺指示雲林刑大和虎尾分局組成專案小組，就當天郭嫌逃逸路線監控器抽絲剝繭，發現他逃回雲林，即再進一步針對他過去交往行蹤進行追查，發現他可能藏匿在北港鎮一住建設公司的的宿舍。

經確認郭嫌藏匿位置後，隨即請求霹靂小組警力支援，於10月29日零時由虎尾分局長廖志明、刑大隊長曾順光率領專案小組成員，全副武裝前往藏匿地點執行攻堅任務，警方破門而入進行搜捕，順利將睡至半夜起床如廁的郭嫌壓制緝捕到案，並押解郭嫌至台中市清水區，查扣追撞警方棄置的賓士轎車，並起出四顆子彈和少數海洛因及安非他命毒品，後續追查有無協助藏匿人犯對象及毒品來源。

全案依妨害公務及傷害罪嫌移送，同時將郭嫌解送通緝單位雲林地檢署歸案。

雲林警方攻堅破門而入將撞警逃逸的郭姓通緝犯壓制在地順利逮捕。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方攻堅破門而入將撞警逃逸的郭姓通緝犯壓制在地順利逮捕。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方攻堅破門而入將郭嫌壓制在地順利逮捕。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方攻堅破門而入將郭嫌壓制在地順利逮捕。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方攻堅逮捕郭嫌並帶他赴台中找到衝撞警員的賓士車。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方攻堅逮捕郭嫌並帶他赴台中找到衝撞警員的賓士車。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方攻堅逮捕郭嫌並起出少量毒品和子彈。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方攻堅逮捕郭嫌並起出少量毒品和子彈。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方逮到開車衝撞致警員受傷的郭姓通緝犯。記者蔡維斌／翻攝
雲林警方逮到開車衝撞致警員受傷的郭姓通緝犯。記者蔡維斌／翻攝
警方攻堅破門而入將郭嫌順利逮捕。記者蔡維斌／翻攝
警方攻堅破門而入將郭嫌順利逮捕。記者蔡維斌／翻攝

雲林 通緝 毒品

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