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新店咖啡商命案肝癌槍手 怨看守所不讓做磁振造影檢查

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新店何姓咖啡商去年遭槍手黃泳群行刑式槍殺身亡，檢方調查是天道盟華山會分子許杜群花600萬元，透過至尊盟會長張景欽找小弟陳憲民的兒時玩伴黃泳群行凶，依法起訴，許逃亡遭通緝中；因3人羈押期限將於11月5日屆滿，台北地方法院今開訊問庭，僅黃對延押沒意見，張、陳都希望交保，合議庭將評議後裁定。

黃泳群對於延押沒有意見，但表示自己罹患肝癌須3個月做一次磁振造影檢查，即使法院已函詢國軍高雄總醫院，將病歷提供給台北看守所參考，但所方僅讓他抽血，「羈押那麼久了，連一次檢查都沒有做，如果發生什麼事情該怎麼辦？」他上周五還因癲癇大發作而送急診，今天身體狀況才比較好。

張景欽則說，「希望法官可以讓我暫停羈押、交保」，具保金可以提供30萬元，若不夠的他在籌籌看；張的委任律師指出，平時家中收入皆由張處理，但張羈押後就沒有收入來源，且家人先後確診，僅由妻子照顧，家庭生活非常困難。

陳憲民開庭時表示，希望法官讓他具保，可提出30萬元擔保金，現在他需要出去賺錢養家；陳的律師表示，陳的前妻因疫情失業，家中經濟狀況窘迫，希望讓陳交保出去盡父親的責任，若繼續羈押也請法院讓陳和二等親親屬接見。

陳的律師表示，偵查中檢察官曾命陳憲民交保，但陳當時無法和親屬聯繫才羈押至今，且陳和其他核心成員關聯性低，未收取任何報酬，建請法院考量陳沒有串、滅證之虞。

檢方指出，黃泳群、陳憲民、張景欽羈押原因和必要性仍存在，建請法院繼續羈押。法官另諭知本案定11月28日上午續行準備程序。

槍手黃泳群。圖／聯合報系資料照片
槍手黃泳群。圖／聯合報系資料照片

律師 疫情

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