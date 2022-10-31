高雄銀樓搶匪遭法院裁定收押 關鍵理由曝光

27日晚上涉嫌行搶高市鳳山區銀樓的鍾姓搶嫌（左），29日傍晚被鳳山警分局警方逮捕（右）。（合成照）記者石秀華／翻攝 40歲鍾姓男子因打零工，入不敷出，27日晚上，至鳳山區銀樓，持辣椒水噴銀樓老闆夫婦，搶走價值15萬元的2條金項鍊及金戒指逃逸；因犯案全程徒步，警方費時追查，29日逮獲鍾男送辦；檢察官認鍾犯行有湮滅證據之虞，且部分作案衣、褲未起獲，昨晚向法院聲押獲准。

高市鳳山區成功路由蘇姓男子（69歲）經營的銀樓，27日晚上8時許，一名頭戴愛迪達的棒球帽、身穿黑衣黑褲、身材壯碩的搶匪走入店內，聲稱要買金飾。

銀樓老闆蘇男和妻子以為生意上門，拿出價值15萬元的2條金項鍊及1個金戒指，放玻璃櫃上，讓搶嫌挑選；未料，嫌犯竟拿出辣椒水朝2人噴灑，一把搶走玻璃櫃上的金飾後，奪門逃逸，作案時間僅花約1分鐘。

當時蘇妻一度追出，但因年邁只能眼睜睜看著歹徒消失在黑夜之中；警方獲報趕抵，歹徒已消失無蹤。

警方組專案小組調查，發現搶匪徒步往附近市場走，原以為可「以車追人」，但調閱沿線監視器，發現搶匪從犯案前後，全程都用走路，還刻意閃進無監視器的小巷，並繞進公園裡，增加警方追查斷點。

警方調查發現，搶匪不僅徒步犯案，且作案前後不斷變裝，作案前穿短褲，作案時穿長褲，連身上外套也不一樣，心思縝密。

警方花2天時間追查，29日傍晚終於查出家住鳳山區瑞興街大樓、離搶銀樓地點有3公里遠的鍾姓男子涉案，於是埋伏在樓下，見鍾下樓時，一舉擒獲。

鍾嫌坦承因打零工，工作不穩定，和妻子得養2個就讀國小孩童，生活入不敷出，才冒險犯下銀樓搶案，已將得手1條項鍊和戒指拿去三民區當鋪，典當9萬元花用，並帶警方在大樓裝設的網路線箱中起獲另1條金項鍊。

鳳山警分局警方昨警詢後，將鍾嫌依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦，檢察官認為鍾涉嫌重大，且有湮滅證據之虞，加上部分作案衣褲尚未起獲，昨晚向法院聲請羈押獲准。