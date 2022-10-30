聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄2男躲車後暗處拉K 遇巡邏警答話超沒默契露陷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子和林姓男子前晚躲在高市鼎山街汽車後方，吸食K他命，巡邏警網聞到刺鼻異味查看，2人見警靠近，警方問2人怎麼來的，一個說坐車、一個說朋友載的，答話超沒默契，遭警斥責追問，才乖乖承認吸毒，警方在車中起獲2小包毒品，將2人逮捕送辦。

三民二警分局民族所長林卓材、警員王炳琮，前晚9時許執行巡邏勤務，巡經鼎山街693巷12弄前，發現28歲陳姓男子和26歲林姓男子躲在轎車後的暗處，行徑可疑，於是上前盤查。

警方在查證件過程中，發現2人身上散發一股濃厚K味，警方問2人如何到現場，陳說坐車來的，林說朋友載過來的，警方以手電筒探照轎車，發現車內扶手處疑有裝毒品夾鏈袋，2男才坦承正在拉K。

警方在車中查獲5包毒咖啡包、1小包K他命及香菸盒K盤1個，當場將陳、林2人逮捕送辦，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

民族所所長林卓材率同仁於線上查獲毒品績效卓越，9月查獲2件共計330餘公克毒品；10月於線上攔查，共查獲4件毒品，毒品量共32.46公克。

陳姓男子和林姓男子前晚躲在高市鼎山街汽車後方，吸食K他命，巡邏警網聞到刺鼻異味查看，查獲2人吸毒。記者石秀華／翻攝
陳姓男子和林姓男子前晚躲在高市鼎山街汽車後方，吸食K他命，巡邏警網聞到刺鼻異味查看，查獲2人吸毒。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子和林姓男子躲在三民區鼎山街暗處拉K，遇巡邏警答話超沒默契露陷，被警方查獲毒品。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子和林姓男子躲在三民區鼎山街暗處拉K，遇巡邏警答話超沒默契露陷，被警方查獲毒品。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方在嫌犯車中查獲5包毒咖啡包、1小包K他命及香菸盒K盤1個。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方在嫌犯車中查獲5包毒咖啡包、1小包K他命及香菸盒K盤1個。記者石秀華／翻攝

毒品 吸毒

延伸閱讀

糗！高雄轎車女駕駛誤駛入輕軌軌道 車卡草地動彈不得

游錫堃為陳其邁助選 「他是高雄人的寶 定要高票當選」

睽違八年 旗津天后宮媽祖遶境再度穿越高雄過港隧道

毒品黏內褲騎車闖紅燈遭攔 警盤查他褲管掉出毒品糗了

相關新聞

影／高雄2男躲車後暗處拉K 遇巡邏警答話超沒默契露陷

陳姓男子和林姓男子前晚躲在高市鼎山街汽車後方，吸食K他命，巡邏警網聞到刺鼻異味查看，2人見警靠近，警方問2人怎麼來的，一...

桃園透天民宅暗藏兵工廠 男辯上網看影片自學造長短槍

選舉將至，警政署通報全國查賄、制暴淨化選前治安工作，桃園市八德警分局與分局刑警昨在楊梅區民宅緝獲地下兵工廠，現場查獲改造...

毒品黏內褲騎車闖紅燈遭攔 警盤查他褲管掉出毒品糗了

黃姓男子凌晨騎機車行經高市旗津區一處路口時，直闖紅燈，巧被巡邏警網撞見攔查，黃假裝懊惱違規行為，警方問是否帶違禁品，他神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。