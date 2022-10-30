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影／高雄2男躲車後暗處拉K 遇巡邏警答話超沒默契露陷
陳姓男子和林姓男子前晚躲在高市鼎山街汽車後方，吸食K他命，巡邏警網聞到刺鼻異味查看，2人見警靠近，警方問2人怎麼來的，一個說坐車、一個說朋友載的，答話超沒默契，遭警斥責追問，才乖乖承認吸毒，警方在車中起獲2小包毒品，將2人逮捕送辦。
三民二警分局民族所長林卓材、警員王炳琮，前晚9時許執行巡邏勤務，巡經鼎山街693巷12弄前，發現28歲陳姓男子和26歲林姓男子躲在轎車後的暗處，行徑可疑，於是上前盤查。
警方在查證件過程中，發現2人身上散發一股濃厚K味，警方問2人如何到現場，陳說坐車來的，林說朋友載過來的，警方以手電筒探照轎車，發現車內扶手處疑有裝毒品夾鏈袋，2男才坦承正在拉K。
警方在車中查獲5包毒咖啡包、1小包K他命及香菸盒K盤1個，當場將陳、林2人逮捕送辦，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。
民族所所長林卓材率同仁於線上查獲毒品績效卓越，9月查獲2件共計330餘公克毒品；10月於線上攔查，共查獲4件毒品，毒品量共32.46公克。
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