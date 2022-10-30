桃園透天民宅暗藏兵工廠 男辯上網看影片自學造長短槍

選舉將至，警政署通報全國查賄、制暴淨化選前治安工作，桃園市八德警分局與分局刑警昨在楊梅區民宅緝獲地下兵工廠，現場查獲改造手槍4枝、長槍1枝、子彈成品123顆、半成品、改造零組件及工具1批等證物，並將主嫌楊男依槍砲罪嫌送辦。

八德分局偵查隊日前獲報，楊梅區一名張姓男子（40歲）涉大量改造槍械，經八德、楊梅兩地警方聯手長期蒐證，昨天下午3時許待時機成熟持搜索票至張男居住的透天厝搜索，現場查獲改造手槍4枝、長槍1枝、子彈成品123顆、半成品一批、改造零組件及工具1批等證物。

張男辯稱自己是上網看影片自學改槍，未透露槍支是否賣人，但警方仍依槍砲彈藥管制條例將他移送桃園地檢署偵辦，並積極溯源偵辦。