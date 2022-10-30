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毒品黏內褲騎車闖紅燈遭攔 警盤查他褲管掉出毒品糗了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子凌晨騎機車行經高市旗津區一處路口時，直闖紅燈，巧被巡邏警網撞見攔查，黃假裝懊惱違規行為，警方問是否帶違禁品，他神情慌張，當場褲管掉落1小包毒品，警方搜身，發現他將另3包毒品黏在內褲和肚子間縫隙，讓他糗被逮。

鼓山警分局旗津分駐所所長楊俊豪、警員劉育賢27日凌晨執行巡邏勤務，巡經中洲三路與發祥街口時，見35歲黃姓男子騎機車闖越路口紅燈，於是趨前攔查。

當時黃男故作鎮定，懊惱自己闖紅燈的違規行為，警方追問「你是否攜帶違禁品？」黃聽到警方問話，開始神色慌張，正準備拿證件配合警方盤查時，走了2步，褲管突然掉出1小包白色粉末。

警方當下研判是毒品，指著掉在地上的毒品盤問黃「這是啥？」黃只好坦承是海洛因，並承認因怕被警方臨檢，先以雙面膠將毒品黏在內褲和肚子之間的縫隙，警方隨後在他身體黏貼處又查獲3小包安非他命毒品。

警方將黃男帶回查辦，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，另依違反道路交通管理處罰條例，開出騎車闖紅燈可罰1800到2700元的罰單

鼓山警分局警方在黃男身上查獲4小包海洛因和安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局警方在黃男身上查獲4小包海洛因和安非他命毒品。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子在旗津區騎機車闖紅燈，拿證件配合警方盤查時，褲管突然掉出1小包白色粉末。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子在旗津區騎機車闖紅燈，拿證件配合警方盤查時，褲管突然掉出1小包白色粉末。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子在旗津區騎機車闖紅燈，拿證件配合警方盤查時，警方在他身上查獲4小包毒品。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子在旗津區騎機車闖紅燈，拿證件配合警方盤查時，警方在他身上查獲4小包毒品。記者石秀華／翻攝

毒品 臨檢 罰單

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