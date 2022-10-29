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抓到了！高雄銀樓搶匪落網 金飾典當9萬作案動機曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名頭戴棒球帽的歹徒，前晚到鳳山區銀樓佯裝買金飾，持辣椒水朝銀樓老闆夫妻噴灑，搶走價值15萬元的2條金項鍊及1個金戒指逃逸；由於歹徒徒步3公里，令警方費時調閱監視器，今傍晚終逮獲鍾姓搶嫌；鍾坦承因缺錢花用犯案，已將1條項鍊和戒指典當9萬，警方另在大樓網路線箱起獲1條金項鍊。

高市鳳山區成功路一家由蘇姓男子（69歲）經營的銀樓，前晚8時遭一名頭戴愛迪達的棒球帽、身穿黑衣黑褲、身材壯碩的歹徒行搶，歹徒當時走進店內，佯裝要買金飾。

銀樓老闆蘇男和妻子以為生意上門，拿出2條金項鍊及1個金戒指，放玻璃櫃上，讓搶嫌挑選；未料，搶嫌竟拿出辣椒水朝2人噴灑，一把搶走玻璃櫃上的金飾後，奪門逃逸，作案時間僅花約1分鐘。

當時蘇妻一度追出，但因年邁只能眼睜睜看著歹徒消失在黑夜之中；警方獲報趕抵，被害夫妻表示，被搶金飾約值15萬元。

警方組專案小組調查，發現搶匪徒步往附近市場走，原以為可「以車追人」，但沿線調監視器，發現搶匪全程用走路的，還閃進無監視器的小巷，並繞進公園裡，增加追查斷點，且搶匪作案前後變裝，作案前穿短褲，作案時穿長褲，外套也不一樣。

警方花2天時間追查，終於查出家住鳳山區瑞興街大樓的40歲鍾姓搶嫌涉案，鍾當時正準備下樓，被埋伏的警方一舉擒獲。

鍾嫌坦承因打零工，工作不穩定，生活入不敷出，才冒險犯下銀樓搶案，已將得手1條項鍊和戒指拿去三民區當鋪，典當9萬元花用，並帶警方在大樓裝設的網路線箱中起獲另1條金項鍊。

頭戴愛迪達棒球帽、身穿黑衣黑褲、身材壯碩的鍾姓搶嫌，前晚走進鳳山區成功路一家銀樓，佯裝要買金飾，搶走價值15萬的金項鍊和戒指逃逸。記者石秀華／翻攝
頭戴愛迪達棒球帽、身穿黑衣黑褲、身材壯碩的鍾姓搶嫌，前晚走進鳳山區成功路一家銀樓，佯裝要買金飾，搶走價值15萬的金項鍊和戒指逃逸。記者石秀華／翻攝
犯下高市鳳山區銀樓搶案的鍾嫌，帶警方在大樓裝設的網路線箱中起獲另1條金項鍊。記者石秀華／翻攝
犯下高市鳳山區銀樓搶案的鍾嫌，帶警方在大樓裝設的網路線箱中起獲另1條金項鍊。記者石秀華／翻攝
搶劫高雄銀樓的鍾姓搶嫌今天傍晚被警方逮捕，警方將他帶回鳳山警分局調查。記者石秀華／翻攝
搶劫高雄銀樓的鍾姓搶嫌今天傍晚被警方逮捕，警方將他帶回鳳山警分局調查。記者石秀華／翻攝
犯下高市鳳山區銀樓搶案的鍾嫌，帶警方在大樓裝設的網路線箱中起獲另1條金項鍊。記者石秀華／翻攝
犯下高市鳳山區銀樓搶案的鍾嫌，帶警方在大樓裝設的網路線箱中起獲另1條金項鍊。記者石秀華／翻攝

銀樓 戒指 監視器

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