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西門町反毒反詐嘉年華表演秀 還有仿真毒品氣味體驗

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局與台北市警察局、國際獅子會300A1區，為提升民眾反毒反詐意識，今天下午在台北市西門町商圈共同舉辦「金獅舞動、反毒反詐騙、勇敢說不、青春熱舞、關懷社會總動員」活動，以「反毒變裝秀遊行」、「青春熱舞」、「反詐宣導」為活動主軸，邀請台北市及新北市各高中職學生組成16隊參與熱舞比賽，動員380名獅友、眷屬和附近商家、居民共襄盛舉，並傳達反毒反詐理念。

刑事局推出仿真毒品、模擬毒品氣味體驗宣導外，還出動除暴特勤隊重裝展現，另有刑事人員現場魔術表演，並以有獎徵答方式宣導反毒反詐騙，達到寓教於樂目的，同步結合年輕學子青春熱舞比賽，以時下年輕人喜愛的舞蹈吸引親子家庭走出戶外，達成休閒運動與提升反毒反詐騙知能。

鑑於毒品危害與泛濫已是全球性問題，政府推動「新世代反毒2.0」，以「緝毒」、「驗毒」、「戒毒」、「識毒」、「綜合規劃」五面向打擊毒品犯罪，反毒教育深入社會的每一個角落。

為展現「打擊詐騙，守護治安」決心，政府近期推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」以「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」四面向打擊詐騙犯罪，其中「識詐」（宣導教育面）由刑事局統籌。

刑事局結合國際獅子會300A1區辦理反毒反詐宣導活動，希望借重民間組織的社會影響力，帶動全國民眾正視毒品的危害及提升全民識詐能力，一起用拒絕毒品誘惑，有效阻截詐騙伎倆。

刑事局與台北市警察局、國際獅子會300A1區，為提升民眾反毒反詐意識，在台北市西門町商圈共同舉辦反毒反詐騙活動，以「反毒變裝秀遊行」、「青春熱舞」、「反詐宣導」為活動主軸，邀請台北市及新北市各高中職學生組成16隊參與熱舞比賽，動員380名獅友、眷屬和附近商家、居民共襄盛舉，並傳達反毒反詐理念。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與台北市警察局、國際獅子會300A1區，為提升民眾反毒反詐意識，在台北市西門町商圈共同舉辦反毒反詐騙活動，以「反毒變裝秀遊行」、「青春熱舞」、「反詐宣導」為活動主軸，邀請台北市及新北市各高中職學生組成16隊參與熱舞比賽，動員380名獅友、眷屬和附近商家、居民共襄盛舉，並傳達反毒反詐理念。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與台北市警察局、國際獅子會300A1區，為提升民眾反毒反詐意識，在台北市西門町商圈共同舉辦反毒反詐騙活動，以「反毒變裝秀遊行」、「青春熱舞」、「反詐宣導」為活動主軸，邀請台北市及新北市各高中職學生組成16隊參與熱舞比賽，動員380名獅友、眷屬和附近商家、居民共襄盛舉，並傳達反毒反詐理念。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與台北市警察局、國際獅子會300A1區，為提升民眾反毒反詐意識，在台北市西門町商圈共同舉辦反毒反詐騙活動，以「反毒變裝秀遊行」、「青春熱舞」、「反詐宣導」為活動主軸，邀請台北市及新北市各高中職學生組成16隊參與熱舞比賽，動員380名獅友、眷屬和附近商家、居民共襄盛舉，並傳達反毒反詐理念。記者廖炳棋/翻攝
刑事局與台北市警察局、國際獅子會300A1區，為提升民眾反毒反詐意識，在台北市西門町商圈共同舉辦反毒反詐騙活動，以「反毒變裝秀遊行」、「青春熱舞」、「反詐宣導」為活動主軸，邀請台北市及新北市各高中職學生組成16隊參與熱舞比賽，動員380名獅友、眷屬和附近商家、居民共襄盛舉，並傳達反毒反詐理念。記者廖炳棋/翻攝
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反毒 毒品 詐騙

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