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差點冤枉民眾吸毒 毒品檢驗試劑呈現結果太慢讓警誤判
警方使用的毒品快速檢驗試劑，因為檢驗結果太慢顯示，差點出包；台北市大安警分局警備隊，昨天在辛亥、建國閘道處執行路檢勤務，攔查謝姓男子駕駛車輛，警方在車上發現散落不明粉末，經謝男同意，做毒品初步檢驗，呈現微弱陽性反應，謝男不服，拿出身上香菸要求警方做第二次檢驗，警方檢驗呈陰性反應，警方再次確認第一次的初步檢驗，發現已呈現陰性反應，立即任謝男離去，謝男對此質疑在網路發文。
大安分局今早指出，員警檢驗時，毒品快速檢驗試劑可能受到干擾，導致檢驗結果不明確，未來警方檢驗時，等待時間會加長，讓結果更加確認，以避免爭議及誤判。
警方強調，偵辦毒品案件並非只以毒品快速檢驗試劑作為依據，仍有採尿及檢驗不明粉末等其他查證程序。
警方說，現行使用毒品快速檢驗試劑，由警察局統一採購、配發，都在效期內。 快速試劑雖可協助執行人員，在短時間內分辨各類毒品，但仍有可能受到其他化學物質干擾，因此警方事後都會將證物依初驗結果，分項送至民航局航醫中心、刑事警察局鑑識中心、臺北市政府警察局鑑識中心、調查局實驗室，由檢驗機構做出的鑑定書才會作為最後依據。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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