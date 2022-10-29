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溯源追查毒品咖啡包來源 警逮天道盟逃逸一年多通緝犯

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大偵七隊今年6月查獲一起毒品咖啡包案件，追查毒品來源時，發現源頭是天道盟林姓男子（24歲），警方日前逮人，發現他一年多前因販毒遭判刑11年，未服刑逃逸遭通緝，除依毒品罪嫌送辦外，另依毒品通緝罪嫌解送歸案。

警方說，今年6月查獲李姓男子持有毒品咖啡包，追查毒品源頭，來自網路販毒集團，暱稱「雜貨店」，警方陸續逮捕3名「雜貨店」販毒成員到案，發現都是向林嫌買毒，日前確定行蹤後，前往松山區套房逮人。

警方查扣3級毒品卡西酮2大包、夾鏈袋1箱、電子磅秤1台、封口機1台、智慧型手機5支及現金9萬5300元等證物。林嫌逃亡期間，以販毒牟利，自己分裝加工成咖啡包外觀，每包對外販售4百元，賺取一倍利潤。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台北市刑大偵七隊今年6月查獲一起毒品咖啡包案件，追查毒品來源時，發現源頭是天道盟林姓男子（24歲），警方日前逮人，發現他一年多前因販毒遭判刑11年，未服刑逃逸遭通緝，除依毒品罪嫌送辦外，另依毒品通緝罪嫌解送歸案。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵七隊今年6月查獲一起毒品咖啡包案件，追查毒品來源時，發現源頭是天道盟林姓男子（24歲），警方日前逮人，發現他一年多前因販毒遭判刑11年，未服刑逃逸遭通緝，除依毒品罪嫌送辦外，另依毒品通緝罪嫌解送歸案。記者廖炳棋/翻攝
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