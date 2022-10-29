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影／終年洗腎仍戒不掉毒癮 警攔違停車逮2持毒1通緝

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

42歲沈姓男子，昨天開車載著陳姓女友與謝姓友人，紅線違停在新北市蘆洲區民權路上，警巡經上前盤查，謝男見狀急忙下車，引起警方懷疑上前攔人，果於謝男身上搜出毒品；另在沈男駕駛座腳踏墊下搜出安毒，連同陳女詐欺通緝，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、詐欺通緝等罪移送3人法辦。

據調查，沈姓男子（42歲）昨天（28日）將安非他命毒品，藏放在其座車腳踏墊下方，隨後開車載著陳姓女友（26歲）及謝姓友人（58歲）來到新北市蘆洲區民權路103號前違停紅線。

蘆洲警方巡邏經過，見一輛車違停路旁趨前盤查。孰料，謝男見狀急忙下車想要離開。此舉，引起警方懷疑，立即衝前把謝攔下，果然在謝男身上搜出2包重達2.42公克的毒品安非他命；另在沈男駕駛座腳踏墊下方，搜出8包重90.86公克的安非他命，陳女則未持有毒品。

警盤查3人身分，沈、謝兩男有多項毒品前科，陳女則因詐欺案件被新北地檢署發布通緝，一併帶回偵辦。偵詢時沈、謝兩男坦承持有毒品，但否認販毒，謝男還一度向警懺悔「我已經洗腎多年，就是戒不了毒品誘惑」讓承辦警不禁搖頭。警詢後依毒品、詐欺通緝等罪嫌將3人移送法辦。

警方呼籲，毒品害人害己，吸食後易產生幻覺等情事，更具有成癮性，一但染上毒癮將造成家庭的破碎，請勇敢地向毒品說不。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

蘆洲警方於沈男座車駕駛座腳踏墊下方查獲安非毒命。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方於沈男座車駕駛座腳踏墊下方查獲安非毒命。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依毒品、詐欺通緝等罪嫌將3人移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依毒品、詐欺通緝等罪嫌將3人移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方於民權路上查獲持有毒品，帶回三人偵辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方於民權路上查獲持有毒品，帶回三人偵辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方於沈男座車駕駛座腳踏墊下方查獲安非毒命。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方於沈男座車駕駛座腳踏墊下方查獲安非毒命。記者曾伯愷／翻攝
沈男將車紅線違停在蘆洲區民權路上，轄區警巡邏經過趨前盤查，當場搜扣毒品。記者曾伯愷／翻攝
沈男將車紅線違停在蘆洲區民權路上，轄區警巡邏經過趨前盤查，當場搜扣毒品。記者曾伯愷／翻攝
陳女因詐欺通緝，遭警帶回偵辦移送。記者曾伯愷／翻攝
陳女因詐欺通緝，遭警帶回偵辦移送。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方於沈男座車駕駛座腳踏墊下方查獲安非毒命。記者曾伯愷／翻攝
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毒品 通緝

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