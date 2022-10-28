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纏訟5年！大巨蛋案弊案宣判 趙藤雄一審遭判7年、李述德涉圖利30億判9年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

趙藤雄。聯合報系資料照片
趙藤雄。聯合報系資料照片
台北地院審理「大巨蛋」案，遠雄創辦人趙藤雄涉行賄與證交法等罪、前財政部長李述德與台灣建築中心前執行長許銘文涉犯圖利罪、新北市議員周考犯收賄等罪，以及營建署城鄉發展前分署長洪嘉宏犯收賄罪，今天宣判。

趙藤雄判處有期徒刑7年、李述德判處9年、周勝考判處有期徒刑10年，全案共31名被告今天一併宣判。可上訴。

整起「大巨蛋案」由多名檢察官偵查，於2017年起訴，由於案情複雜異常，審理中後段遇疫情變數，前後歷時5年結案；廣義「大巨蛋案」包括「本案」、「遠雄人壽掏空案」、「新北市土地工程弊案」、「眷改案」等。

依起訴資料，李述德被認定圖利遠雄，違法變更大巨蛋興建營運契約草案的違約金條款，讓遠雄巨蛋聯盟在每次違約時，可減少支付600萬元罰款；李述德被控違法變更營運權利金條款，使遠雄巨蛋獲得在大巨蛋開始營運後的50年間，不必支付權利金達30.42億元。

趙藤雄的小姨子趙玉女、陳玉梅被控侵占大巨蛋工程鋼筋下腳料變價所得，犯罪所得481萬元，趙藤雄長子、時任遠雄建設董事長趙文嘉，與趙藤雄次子、時任遠雄人壽總經理趙信清則涉嫌隱匿關係人交易，犯證交法非常規交易罪。

檢方認為，趙藤雄利用遠雄建設子公司遠雄營造、從屬公司東源營造承包遠雄人壽的相關14件工程，工程契約總額207億元，趙藤雄以其他公司名義簽約、掩飾，導致遠雄建設損失6億元，影響投資人權益。

檢察官指控，許銘文被控濫用職權，違法指示下屬核發評定書，使遠雄巨蛋不當取得建築執照，影響消防安全規範，犯圖利、行使公務員登載不實文書罪。

案子收網偵辦時，檢方另查出趙藤雄為了拉攏新北市都市計畫委員劉演交，以護航遠雄的土城開發案、新莊安泰段都市計畫審議案，以10萬元的人蔘禮盒、花蓮遠雄悅來飯店4天3夜免費住宿券行賄新北市城鄉局科長海治平。

同案洪嘉宏於辦理國軍老舊眷村等7個眷村改建案時，向遠雄建設索賄時，也涉嫌收受趙藤雄的賄款，護航廠商取得標案，他一共共向遠雄、昌益、冠德建設索賄3550萬元，已繳回贓款。

周勝考被控利用議員身分護航遠雄新北市土城開發案、新莊安泰段開發案，並協助遠雄取得新北市新店區的土地農用證明，檢察官認為周收賄1885萬元。

趙藤雄涉案後一度羈押禁見，後獲裁定以天價5億5000萬元交保，檢方起訴時對趙求處24年重刑，周勝考偵查中羈押禁見，起訴時求刑10年，後以4000萬元交保，特別的是檢方認定李述德圖利業者30億元，雖求刑10年，但未對李祭聲押處分。

今天一審宣判前，合議庭為防止重要被告棄保潛逃，依刑事訴訟法對8名重要被告裁定延長限制出境禁令到2023年6月或者一審宣判以後。

已延長限制出境者有趙藤雄、趙藤雄次子趙信清、李述德、許銘文、遠雄建設副總經理許自強、周勝考、洪嘉宏，以及行賄「白手套」黃慶銘，8名受禁令人中，6人否認犯行，洪嘉宏、黃慶2人認罪。

新北市議員周勝考。聯合報系資料照片
新北市議員周勝考。聯合報系資料照片
前財政部長李述德。聯合報系資料照片
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趙藤雄 李述德

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