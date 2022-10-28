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攔查闖紅燈駕駛意外掛彩 山崎派出所警員遭拖行骨折

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

山崎派出所警員黃琮哲執勤受傷，新竹縣長楊文科（中）偕同警局長楊哲昌（右）前往醫院探視慰問。圖／新湖警分局提供
山崎派出所警員黃琮哲執勤受傷，新竹縣長楊文科（中）偕同警局長楊哲昌（右）前往醫院探視慰問。圖／新湖警分局提供
新竹縣新湖警分局山崎派出所警員黃琮哲、白重緯昨晚22時30分許執行巡邏任務，在新豐鄉新興路上發現52歲王姓男子闖紅燈，予以攔停、盤查，王男疑因車內有毒品，心虛企圖逃跑，黃員的防彈背心意外被後視鏡勾到遭拖行，後方自小客車不慎追撞王男車子，王男座車失控衝撞分隔島、造成黃琮哲右大腿骨折，所幸今早開刀後無生命危險，縣長楊文科偕同警局長楊哲昌前往探視、慰問。

警方表示，事發時2名警員開車沿著省道台1線南下巡邏，看到前方王男開車闖紅燈，於是鳴笛示意王男靠邊停，並準備攔查開告發單，未料王男卻緊急迴轉北上；警員黃琮哲的防彈背心意外被王男座車後視鏡勾到遭拖行，山崎所警員白重緯見狀，情急下對空連開3槍示警，試圖阻止王男繼續開車。剎那間，一輛自小客車從後面追撞王男座車，王男因此失控衝撞中央分隔島，造成黃琮哲右大腿骨折。

意外發生後，支援警力協助將王男逮捕，警方並在其車內查獲4小包安非他命，訊後依毒品、傷害、以及妨害公務罪嫌移送新竹地檢署偵辦。受傷警員黃琮哲緊急送醫、順利完成手術後，縣長楊文科也前往醫院探視慰問，肯定員警維護治安的努力。

山崎派出所警員黃琮哲執勤受傷，新竹縣長楊文科（中）前往醫院探視慰問。圖／新湖警分局提供
山崎派出所警員黃琮哲執勤受傷，新竹縣長楊文科（中）前往醫院探視慰問。圖／新湖警分局提供
52歲王姓男子行經新竹縣新豐鄉新興路時闖紅燈，遭警方攔停、盤查，王男疑因車內有毒品，心虛企圖逃跑。記者王淑君／翻攝
52歲王姓男子行經新竹縣新豐鄉新興路時闖紅燈，遭警方攔停、盤查，王男疑因車內有毒品，心虛企圖逃跑。記者王淑君／翻攝
新竹縣長楊文科（右）探視因執勤造成右大腿骨折的山崎派出所警員黃琮哲。圖／新湖警分局提供
新竹縣長楊文科（右）探視因執勤造成右大腿骨折的山崎派出所警員黃琮哲。圖／新湖警分局提供

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