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棒球帽男持辣椒水搶高雄銀樓 60秒搶15萬金飾畫面曝光
高雄市鳳山區昨晚8時許發生銀樓搶案，頭戴棒球帽、穿黑外套歹徒佯裝買金飾，老闆夫妻拿出金飾供挑選，歹徒竟持辣椒水朝夫妻噴灑，搶走2條金項鍊及1個金戒指後，奪門逃逸，店家損失15萬；警方獲報，發現搶嫌徒步逃往附近市場，正循線追緝搶匪下落。
高市鳳山區成功路一家由蘇姓男子（69歲）經營的銀樓，昨晚8時遭歹徒行搶，警方今天上午曝光歹徒作案畫面，只見一名頭戴愛迪達的棒球帽、身穿黑衣黑褲、身材壯碩的歹徒，走進店內，佯裝要買金飾。
當時銀樓老闆蘇男和妻子以為生意上門，毫無防備之心，拿出2條金項鍊及1個金戒指，放玻璃櫃上，讓歹徒挑選；未料，歹徒竟拿出辣椒水朝2人噴灑，一把搶走玻璃櫃上的金飾後，奪門逃逸；歹徒從進入店內到搶走金飾，作案時間僅花約1分鐘。
當時蘇妻一度追出，但因年邁只能眼睜睜看著歹徒消失在黑夜之中；警方獲報趕抵，被害夫妻表示，被搶金飾約值15萬元； 發生銀樓搶案，茲事體大，轄區鳳山警分局和刑大，已成立專案小組，循線追緝搶匪下落。
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