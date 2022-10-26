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中和男領2萬元要還債 「動作太慢」 遭2煞持西瓜刀追砍

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市楊姓男子積欠2萬多元債務沒還，昨天晚上遭曲姓男子、王姓男子2人登門討債，楊至家附近超商領錢要還，沒想到因「領錢動作太慢」，曲、王2人不爽，一人一把西瓜刀衝進店內砍人，頓時血濺滿地。警方獲報趕抵，發現犯嫌駕車逃逸，漏夜偵辦，8小時內順利將2人逮捕，警詢後依殺人未遂等罪嫌送辦。

新北市中和區新生街一間超商，昨天晚上7點多，發生債務糾紛持刀砍人案，超商內血跡斑斑，警方拉起封鎖線採證。記者翁至成／攝影
新北市中和區新生街一間超商，昨天晚上7點多，發生債務糾紛持刀砍人案，超商內血跡斑斑，警方拉起封鎖線採證。記者翁至成／攝影

警方昨天晚上7點55分獲報，中和區新生街一間超商有西瓜刀砍人糾紛，火速趕抵，發現現場只剩傷者楊男（23歲）一人，他左背、右膝都有嚴重刀傷，幸沒有生命危險，緊急送醫救治。

警方調閱監視器畫面，發現動手的曲男（23歲）、王男（23歲）砍人後，開車南下逃逸，立刻組專案小組偵辦。警方一路追緝，一度在桃園平鎮區發現犯嫌轎車，欲圍捕，不料2人狡猾，關閉車燈拒檢，更踩油門加速掉頭北返，至新莊後棄車，聯繫友人楊姓女子（23歲）接應，搭車至新莊某大樓躲藏。

警方不斷追蹤犯嫌足跡，確認2人還在新莊某大樓屋內，今天凌晨3點半上門逮人，2人見大批警力在外，開門坦承犯行。警方在屋內搜索到毒品K他命（約350公克），並在車上查扣犯案用西瓜刀2把、球棒1隻，警詢後依殺人未遂、毒品罪嫌送辦；另將屋內協助藏匿楊女、李男依毒品罪嫌送辦。

新北市中和區新生街一間超商，昨天晚上7點多，發生債務糾紛持刀砍人案，超商內血跡斑斑，警方拉起封鎖線採證。記者翁至成／攝影
新北市中和區新生街一間超商，昨天晚上7點多，發生債務糾紛持刀砍人案，超商內血跡斑斑，警方拉起封鎖線採證。記者翁至成／攝影
中和警方獲悉砍人案，漏夜偵辦，今天凌晨3點多，在新莊區某大樓攻堅逮捕犯嫌2人。記者翁至成／翻攝
中和警方獲悉砍人案，漏夜偵辦，今天凌晨3點多，在新莊區某大樓攻堅逮捕犯嫌2人。記者翁至成／翻攝

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