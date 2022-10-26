快訊

台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／陪友人公園吃豆花 見警嚇得說不出話 原來內褲藏毒

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓男子前天陪友人呂男在三重公園吃豆花，見警盤查身分嚇得說不出話，身上藥包暗藏俗稱強姦藥丸的FM2藥丸，帶返警局又搜出25包安非他命藏在其內褲裡。警詢後昨天依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

「來，清查一下身分，麻煩報一下身分證字號。」新北市保安大隊第二中隊員警本月24日下午3時許，巡邏行經三重區河邊北街一處公園，見32歲張男與40歲呂男坐在公園內吃豆花，二人抬頭看了警車一眼後面面相覷、神色緊張，員警察覺有異上前盤查。

員警盤問二人身分時，見張男精神恍惚、語速緩慢，順口問一句，有沒有攜帶違禁物，張男主動拿出隨身包包內的藥袋，辯稱是處方用藥，經驗豐富的員警從透明藥袋看到4顆俗稱「強姦藥丸」的FM2藥丸，要求張男提供相關用藥證明，張男頓時語塞無法清楚交代來源，將人帶返警局清查鄉雨果真查出張男並無醫師開立的用藥紀錄。

員警懷疑張男身上另藏有毒品，搜身過程中又在張男內褲中發現藏有25包安非他命，共重52.35公克，他坦承，是日前以10萬元代價向绰號「小華」男子購得。因查扣的安非他命都已分裝完成，警方懷疑張男涉嫌販毒，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，後續將再溯源追查毒品來源。

警方呼籲民眾遠離毒品，施用毒品傷財也傷身，勿再沉迷毒品，「吸毒一時、毒害終生」，切勿以身試毒；另民眾如有發現可疑或不法情事，請立即向警察機關反映，共同維護社會治安，以保障大家的生命財產安全。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新北市張姓男子前天陪友人呂男在三重公園吃豆花，見警盤查身分嚇得說不出話，身上藥包暗藏俗稱強姦藥丸的FM2藥丸，帶返警局又搜出25包安非他命藏在其內褲裡。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子前天陪友人呂男在三重公園吃豆花，見警盤查身分嚇得說不出話，身上藥包暗藏俗稱強姦藥丸的FM2藥丸，帶返警局又搜出25包安非他命藏在其內褲裡。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子前天陪友人呂男在三重公園吃豆花，見警盤查身分嚇得說不出話，身上藥包暗藏俗稱強姦藥丸的FM2藥丸，帶返警局又搜出25包安非他命藏在其內褲裡。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子前天陪友人呂男在三重公園吃豆花，見警盤查身分嚇得說不出話，身上藥包暗藏俗稱強姦藥丸的FM2藥丸，帶返警局又搜出25包安非他命藏在其內褲裡。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子前天陪友人呂男在三重公園吃豆花，見警盤查身分嚇得說不出話，身上藥包暗藏俗稱強姦藥丸的FM2藥丸，帶返警局又搜出25包安非他命藏在其內褲裡。記者王長鼎／翻攝
新北市張姓男子前天陪友人呂男在三重公園吃豆花，見警盤查身分嚇得說不出話，身上藥包暗藏俗稱強姦藥丸的FM2藥丸，帶返警局又搜出25包安非他命藏在其內褲裡。記者王長鼎／翻攝

毒品

延伸閱讀

下體抹毒品要女友幫他口愛致死 醫生入獄後又被勒令支付醫療費

影／金髮女身上藏毒見警報假名 原來還遭通緝怕被關

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

盜賣扣案毒品大賺3.6億 「最貪調查官」100萬元交保

相關新聞

中和男領2萬元要還債 「動作太慢」 遭2煞持西瓜刀追砍

新北市楊姓男子積欠2萬多元債務沒還，昨天晚上遭曲姓男子、王姓男子2人登門討債，楊至家附近超商領錢要還，沒想到因「領錢動作...

影／陪友人公園吃豆花 見警嚇得說不出話 原來內褲藏毒

新北市張姓男子前天陪友人呂男在三重公園吃豆花，見警盤查身分嚇得說不出話，身上藥包暗藏俗稱強姦藥丸的FM2藥丸，帶返警局又...

雲林民宅凌晨遭祝融吞噬 一人送醫不治

雲林縣四湖鄉新市街一處民宅在今天凌晨2點多遭祝融吞噬，3樓竄出濃濃黑煙，有2人受困屋內，消防人員緊急到場滅火，救出在2樓...

毒死我的樹？醉漢砍死老鄰居

吳姓男子與鄰居鍾姓男子長期不睦，前晚酒後持刀前往鍾家爆發衝突，吳男持刀砍中鍾男頸動脈，鍾傷重不治，鍾妻手指被砍斷，兒子也...

助選員罵對手支持者？ 嘉縣六腳鄉長選舉爆恐嚇案

嘉義縣選舉傳出首件恐嚇案，六腳鄉長候選人黃明世昨天陪陳姓婦人等支持者到六腳分駐所報案，指控對手鄉長候選人黃鉦凱的助選人員...

更生畫家持槍彈撞警車 女友大膽攜毒赴警局給他解癮

台中男子魏倖鋒以更生畫家身分，在多個縣市展出書法、畫作，台南市府還曾發新聞稱他回歸社會後痛徹心扉、藝起向上，魏今年卻因持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。