影／陪友人公園吃豆花 見警嚇得說不出話 原來內褲藏毒

新北市張姓男子前天陪友人呂男在三重公園吃豆花，見警盤查身分嚇得說不出話，身上藥包暗藏俗稱強姦藥丸的FM2藥丸，帶返警局又搜出25包安非他命藏在其內褲裡。警詢後昨天依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

「來，清查一下身分，麻煩報一下身分證字號。」新北市保安大隊第二中隊員警本月24日下午3時許，巡邏行經三重區河邊北街一處公園，見32歲張男與40歲呂男坐在公園內吃豆花，二人抬頭看了警車一眼後面面相覷、神色緊張，員警察覺有異上前盤查。

員警盤問二人身分時，見張男精神恍惚、語速緩慢，順口問一句，有沒有攜帶違禁物，張男主動拿出隨身包包內的藥袋，辯稱是處方用藥，經驗豐富的員警從透明藥袋看到4顆俗稱「強姦藥丸」的FM2藥丸，要求張男提供相關用藥證明，張男頓時語塞無法清楚交代來源，將人帶返警局清查鄉雨果真查出張男並無醫師開立的用藥紀錄。

員警懷疑張男身上另藏有毒品，搜身過程中又在張男內褲中發現藏有25包安非他命，共重52.35公克，他坦承，是日前以10萬元代價向绰號「小華」男子購得。因查扣的安非他命都已分裝完成，警方懷疑張男涉嫌販毒，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，後續將再溯源追查毒品來源。

警方呼籲民眾遠離毒品，施用毒品傷財也傷身，勿再沉迷毒品，「吸毒一時、毒害終生」，切勿以身試毒；另民眾如有發現可疑或不法情事，請立即向警察機關反映，共同維護社會治安，以保障大家的生命財產安全。