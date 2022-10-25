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金融人員攔阻民眾被詐騙 台中治安會報表揚

中央社／ 台中25日電

台中市金融機構人員協助攔阻民眾被詐款及查獲車手，台中市長盧秀燕今天在治安會報中頒獎表揚相關人員時指出，透過警銀合作成功阻詐555件、攔阻金額高達新台幣3.2億多元。

台中市政府下午召開治安會報，會中由盧秀燕頒獎表揚11名金融機構人員攔阻百萬元以上遭詐款項、2名金融機構人員更協助警方查獲車手。

盧秀燕在會中致詞表示，今年1月至9月台中市槍擊案發生率僅3件，六都最低，破獲率100％，六都最佳；去年台中也獲中央評比「肅槍、緝毒、打詐、掃黑」六都第一，整體治安狀況良好，感謝所有員警用生命守護台中。

盧秀燕指出，台中市今年1月至9月，透過警銀合作成功阻詐555件、攔阻金額高達3億2248萬多元，相較去年同期攔阻金額增加2億4052萬餘元。

盧秀燕認為，民眾最痛恨的犯罪事項之一就是詐騙，光靠警方的人力、物力，不足以全面抵擋犯罪，需要民間協力，感謝「城市英雄」們成功攔阻，機警保護市民朋友不受害、受騙，另還有231名民眾阻詐有功，後續將透過各機關公開表揚。

台中市警察局長蔡蒼柏說明，7月開始的全面淨化選前治安肅槍及掃黑專案行動中，市警局動員刑事警察大隊及各分局警力，共查獲非法槍械案件37件33人、緝獲非法槍枝47枝，檢肅組織犯罪28件133人到案，徹底掃蕩非法槍枝、壓制黑幫氣焰，績效斐然、表現優異。

此外，盧秀燕會中也轉頒內政部「110年推動社區治安工作評鑑」績優社區獎牌，由北區錦平里評列優等、北屯區仁和里評列甲等。

台中市長 盧秀燕 警察 詐騙

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