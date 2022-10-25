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更生畫家持槍彈撞警車 女友大膽攜毒赴警局給他解癮

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中男子魏倖鋒以更生畫家身分，在多個縣市展出書法、畫作，台南市府還曾發新聞稱他回歸社會後痛徹心扉、藝起向上，魏今年卻因持有槍彈毒品衝撞警車逃逸，遭台中第2分局拘提後，在警局內還致電女友「帶毒品來給他解癮」，賴攜毒到場被查還沖進馬桶，檢方依槍砲、毒品起訴2人。

檢警調查，魏倖鋒（44歲）從二手市場買來道具槍、彈頭，自行加工貫通槍管、裝填火藥，製成3把改造手槍、92顆改造子彈，台中警方今年2月17日搜索僅發現部分槍彈，3月24日在西螺休息站拘提魏時，因魏衝撞逃逸，4月12日落網再經他帶領，到南投起獲剩下一批槍彈。

檢警察出，魏同時持有海洛因、安非他命，4月12日遭拘提前剛交付給賴姓女友保管，因當晚賴就被帶回台中第2分局，隔天13日一早魏毒癮發作，就以肚子餓當藉口，經警方同意他電聯賴女買食物來，電話中還暗示賴帶毒品來給他施用。

結果賴女攜帶5包海洛因、2包安發他命，一早9點大膽攜毒赴2分局，賴並趁攙扶魏去廁所時暗中交付針筒，被警方發現後賴馬上通通丟進馬桶沖掉，2分局隔天才取出查扣。

檢方訊時，魏大致坦承，並有相關查扣槍彈、毒，及相關監視器畫面，偵結依槍砲、毒品等罪嫌起訴魏男、賴女。

由於魏落網後隨即遭羈押，他再聲請停起羈押，主張已認罪無串證、逃亡之虞，並稱自己有藝術天分，作品在多個縣市政府文化局展覽，當時被警方拘提主動供出槍枝，有決心面對刑責。

魏還說，他2019年起擔任防撞車司機，有正當工作需照顧母親、祖母，3月24日遭拘提時不知警方執行公務才離開，主觀無逃亡意圖。

法院查，魏犯持有手槍、子彈及轉讓第一級毒品等重罪，3月24日在西螺休息站被警方拘提，不顧現場人車眾多，倒車衝撞警車再衝過加油站，逃離休息區開上高速公路，直到4月12日才被警方抓到，且根據當時影像魏顯是抗拒、故意衝撞，而有逃避司法追訴行為明確。

法院也認為，魏遭查獲2把改造手槍、52顆子彈，犯罪情節重大，原羈押原因及理由仍存在，至於他提出有藝術天分、家庭及工作狀況並非審酌理由，駁回其聲請。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

魏遭拘提後，還致電暗示賴姓女友持毒品到第2分局給他解癮，賴女被發現立即將毒品沖進警局馬桶。記者曾健祐／攝影
魏遭拘提後，還致電暗示賴姓女友持毒品到第2分局給他解癮，賴女被發現立即將毒品沖進警局馬桶。記者曾健祐／攝影
魏倖鋒曾以更生畫家身分展出畫作，2020年曾以「墨望初衷」為題在台南市府辦展。圖／取自台南市政府網站
魏倖鋒曾以更生畫家身分展出畫作，2020年曾以「墨望初衷」為題在台南市府辦展。圖／取自台南市政府網站

毒品 更生人 槍枝

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