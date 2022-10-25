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第3季詐騙最多高風險賣場 這間「網路書店」近千件居首
詐騙集團假冒電商致電買家，謊稱誤設分期付款等設定錯誤，以解除為由騙匯款。刑事局統計今年7至9月解分詐騙最多的高風險賣場，依序為博客來網路書店905件、旋轉拍賣529件、鞋全家福277件、生活市集220件及迪卡儂191件。
詐團駭入電商或電商委託系統商的資料庫，竊取買家姓名、電話、購買商品及付款方式等資料，假冒電商客服人員致電買家，稱操作錯誤，設定為分期付款、重複扣款或升級成VIP會員，要求提供消費時使用的信用卡或金融卡上的銀行電話號碼。
歹徒接著假冒該銀行客服來電，要求操作ATM、網路銀行、銀行APP解除設定，其實是匯款給詐團，還以「回沖」款項指示購買遊戲點數。
刑事局每周對詐騙件數較多的電商發函通知，提醒在官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、發送反詐騙簡訊給會員、延長客服時間至晚間10點，並強化資安防護。
刑事局說，民眾聽到分期付款、重複扣款、升級VIP或解除設定，應立即掛斷電話，撥打165反詐騙專線通報。
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