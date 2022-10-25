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因「果樹」起殺機 莽男持刀理論釀一死三傷慘劇
屏東佳冬鄉24日晚發生一死三傷凶案，警方初步訪查，吳姓男嫌犯（50歲）與鍾姓死者（62歲）是多年老鄰居，但頻生閒隙，長期不睦，疑因吳男酒後持刀上門理論釀成悲劇。吳嫌母親透露，兩家最近一次衝突是因住家後果樹，其子懷疑是鍾男下毒，因此引爆殺機。
這起凶案發生於昨晚8點多，據了解，吳男疑因酒後情緒暴走，持西瓜刀到鍾男住家理論，雙方一言不和，吳男竟持刀直接往鍾男頸部揮砍，鍾妻（53歲）上前攔阻，右手大姆指當場被砍斷，鍾男兒子（34歲）也遭砍傷。
吳男逞凶後將凶刀丟棄現場，跑回相距僅百公尺的住處，但疑因也在衝突過程中受傷，還未進家門即因臟器外露不支倒地，現場血跡斑斑。
吳母表示，兩家一個多月前，約中秋節前後發生糾紛，他們家後院2棵果樹不明原因枯死，他們目睹鍾男噴藥，鍾男卻不承認。但鍾男姐姐指出，弟弟生活單純，未聽說其與人結怨，凶嫌真的很狠，不知什麼冤仇要置一家三人於死地。
鄰居透露，兩家都是老鄰居，吳、鍾兩人務農，偶爾打零工，平常偶有口角，曾因停車起糾紛，日前聽說吳家果樹遭毒死，但在鄉下地方也不是什麼了不起的大事，沒想到竟因此害死人命，真的很嚇人。有鄰居稱，吳男平常個性不錯，但一喝酒就變個人，大家都知道閃遠一點，詎料竟會釀成悲劇。
警方表示，鍾妻與兒子及吳男目前仍在醫院救治，暫無法進一步訊問，是否因停車糾紛或果樹遭毒死引發殺機，將進一步調查釐清。
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