警政署長黃明昭今南下台中市警局 頒獎、指示大選重點

距離年底投票還有31天，警政署長黃明昭今早與刑事局長李西河，南下台中市警局訪視，聽取市警局查賄制暴及選舉安全維護工作簡報，與幹部座談交換意見，黃除了頒獎給查緝重大暴力犯罪集團、販毒案件的有功人員之外，也提醒、鼓勵同仁，年底選舉將至，基層要勇於打擊犯罪，全力做好選舉安全維護工作，防堵賄選情事發生。

黃明昭說，為維護選前治安狀況，使此次選舉順利進行，除必須強化選舉期間候選人人身、競選活動安全維護外，同時應針對轄內有黑道幫派背景，以及特定政黨參選人加強關注，以嚴防組織幫派，透過不法勢力等方式介入影響選情。另也要強化掌控幽靈人口、查緝選舉賭盤、嚴防境外資金及黑道幫派介入選舉，同時針對賄選情資應即查即辦，確保選舉能平和順利。

台中市警局指出，此次為五合一選舉及修憲公投，今年要選出市長1席、議員65席、和平區區長1席、區民代表11席及里長625席，合計703席，登記且符合參選資格有1267人，其中里長1113人搶625席次，競爭相當激烈。

市警局表示，近期已配合台中地檢署檢察長郭檢察長永發，以及主任檢察官、檢察官至各分局實施選舉查察座談、意見交流，強化員警查賄技巧與觀念外；另近期市警局長蔡蒼柏也率刑警大隊長等幹部，依序至各分局聽取各單位簡報，指導查察要領及提示工作重點，充分展現主官查賄的決心與態度。

蔡蒼柏說，從7月開始已全面淨化選前治安肅槍、掃黑專案行動，總計查獲非法槍械案件37件33人、緝獲非法槍枝47把，檢肅組織犯罪28件133人到案，徹底掃蕩非法槍枝、壓制黑幫氣焰；台中市今年迄今每10萬人口全般刑案、暴力犯罪、詐欺犯罪及竊盜犯罪發生數都是六都最低，槍擊案件發生件數也是六都最低，在同仁努力下，治安維穩展現具體成效。