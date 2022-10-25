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馬來西亞籍女大生命案 家屬捧骨灰離台不發一語

中央社／ 桃園機場25日電

馬來西亞籍24歲蔡姓女大學生命案引發各界關注，馬國女大生家屬今天上午搭機離台，由弟弟捧著骨灰登機，家屬相當低調沿途不發一語，對於女大學生的交往狀態也沒有回應。

發生在13日的馬來西亞籍蔡姓女大學生命案，死者家屬14日晚間抵台，檢方在完成解剖釐清死因後，將遺體發交家屬辦理後事，女大生的家屬上午離台，由弟弟捧著骨灰登機，對於記者詢問，是否還有其他需要協助處，以及女子與凶手是否為男女朋友，家屬都沒有回應，並在地勤人員的協助下登機離台。

士林地檢署為調查死者的死因與死亡方式，16日與法醫就蔡女遺體進行解剖，根據解剖鑑定報告顯示，死者為窒息死亡，頸部骨頭有裂痕，且有藥物反應等，目前已著手調查蔡女平時用藥情形，並加速解密查扣的手機、電腦等，比對案發現場跡證等，持續深入調查釐清案情以還原真相。

檢調調查，30歲陳姓男子於今年4月間在社群軟體IG上主動認識在台就讀大學的24歲蔡姓女子，2人直到10月8日起才開始交往、成為男女朋友，期間曾多次到女方家和外出約會。

馬來西亞籍24歲蔡姓女大學生命案引發各界關注，女大生家屬上午搭機離台，對於記者詢問，是否還有其他需要協助的地方，以及女子與凶手是否為男女朋友，家屬都沒有回應。中央社
馬來西亞籍24歲蔡姓女大學生命案引發各界關注，女大生家屬上午搭機離台，對於記者詢問，是否還有其他需要協助的地方，以及女子與凶手是否為男女朋友，家屬都沒有回應。中央社

馬來西亞 大學生 命案

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