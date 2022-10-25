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影／金髮女身上藏毒見警報假名 原來還遭通緝怕被關

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

染金髮張姓女子昨晚在新北市板橋區騎電動輔助自行車遇板橋員警攔查報假名，原來背包內涉嫌藏有多包毒品且還遭通緝怕被關，仍被員警識破當場逮捕，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，並依法解送桃園地方法院歸案。

板橋警分局後埔派出所員警員陳俊宇及潘惠宗昨晚8時許，巡邏行經板橋區實踐路，見染著一頭金髮的30歲張姓女子騎乘電動輔助自行車形跡可疑上前盤查，張女一開始所報的身分，因照片與當事人的樣貌相差甚遠，員警提高警覺仔細盤問。

員警盤問時發現張女神色愈來緊張，講話更是支支吾吾，更加確信其中必定有異，經員警細心突破張女心防，張女才承認冒用他人身分，在確認張女真實身分後，發現她今年10月12日為桃園地方法院發布毒品通緝犯，慌亂之中張女從包包掉出一包白色粉末，隨即對張女進行搜索，果真在其背包中搜獲海洛因、安非他命、FM2等多包毒品、小磅秤一台及多包分裝袋，員警旋即當場將張女逮捕上銬，今天依違反毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，毒品通緝部分依法解送桃園地院歸案。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

染金髮張姓女子昨晚在新北市板橋區騎電動輔助自行車遇板橋員警攔查報假名，原來背包內涉嫌藏有多包毒品且還遭通緝怕被關，仍被員警識破依法逮捕。記者王長鼎／翻攝
染金髮張姓女子昨晚在新北市板橋區騎電動輔助自行車遇板橋員警攔查報假名，原來背包內涉嫌藏有多包毒品且還遭通緝怕被關，仍被員警識破依法逮捕。記者王長鼎／翻攝
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