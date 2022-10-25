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柬埔寨槍響 警逮捕兩擁槍和毒台灣男子 另驅逐9名台灣人
柬埔寨近來大力打擊境內犯罪份子，西哈努克省警方日前抓獲兩名擁有槍枝和毒品的台灣男子。另外，柬移民總局上周驅逐9名台灣人。
柬中時報報導，22日清晨，西哈努克一家公司附近驚傳多聲槍響。警方在接獲報案後，展開調查，在事發兩個小時後抓捕2名台灣男子，繳獲一把格洛克43（Glock 43）手槍、一把格洛克19（Glock 19）手槍、41枚子彈，以及3包疑似毒品的白粉。
近年柬埔寨黃賭毒肆虐，治安不甚良好，今年8月底柬埔寨金邊當地發生槍擊案，3名台灣人死亡，柬警通報3人是為了「女人」相互殘殺。
另，柬埔寨移民總局22日通報，20至22日驅逐263名外國人，當中包括9名台灣人。移民局官員稱，他們是因非法入境，非法務工和無護照被驅逐出境，三年內禁止入境。
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